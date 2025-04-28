K-9 Mail для Android
|Оценка:
|3.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|9.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|K-9 Dog Walkers
|Категория:
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 4 158 | Статистика
|Размер:
|10.68 Мб
|СКАЧАТЬ
K-9 Mail — полноценный клиент для работы с электронной почтой для платформы Android.
Некоторые возможности K9:
- поддержка нескольких почтовых ящиков;
- отображение графики в тексте писем с возможностью ее отключения;
- автоматическая проверка почты по расписанию;
- уведомление о получении новых сообщений;
- поддержка различных кодировок;
- возможность приаттачивать медиафайлы к создаваемым письмам.
- Basic support for Android 15
- Add a link to the support article when signing in with Google
- Account setup attempts email provider's autoconfig first, then falls back to ISPDB
- Updated translations for multiple languages
- The changelog now properly displays release versions
- A wrong translation of the app name has been fixed
- Dependencies have been updated to fix a couple of bugs
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Отзывы о программе K-9 Mail
classnыy chel про K9 0.112 для Android [17-12-2009]
ГАВНОООООООООООООООООО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
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