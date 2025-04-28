K-9 Mail для Android

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Оценка: 3.00/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:9.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Email
Загрузок (сегодня/всего):0 / 4 158 | Статистика
Размер:10.68 Мб
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K-9 Mail скриншот № 1
K-9 Mail скриншот № 2
K-9 Mail скриншот № 3
K-9 Mail скриншот № 4

K-9 Mail — полноценный клиент для работы с электронной почтой для платформы Android.

Некоторые возможности K9:

  • поддержка нескольких почтовых ящиков;
  • отображение графики в тексте писем с возможностью ее отключения;
  • автоматическая проверка почты по расписанию;
  • уведомление о получении новых сообщений;
  • поддержка различных кодировок;
  • возможность приаттачивать медиафайлы к создаваемым письмам.
Что нового в K-9 Mail 9.0?
  • Basic support for Android 15
  • Add a link to the support article when signing in with Google
  • Account setup attempts email provider's autoconfig first, then falls back to ISPDB
  • Updated translations for multiple languages
  • The changelog now properly displays release versions
  • A wrong translation of the app name has been fixed
  • Dependencies have been updated to fix a couple of bugs
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Отзывы о программе K-9 Mail

classnыy chel про K9 0.112 для Android [17-12-2009]

ГАВНОООООООООООООООООО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
7 | 7 | Ответить

gtr в ответ classnыy chel про K-9 Mail 5.010 [11-08-2021]

спасибо
4 | 4 | Ответить

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