Программа поддерживает все виды PDF файлов, созданных любыми программами. Также следует отметить, что приложение имеет удобный интерфейс и может быть запущено из командной строки, что дает возможность использования утилиты из других программ.

PDF Combine — это удобная утилита для склеивания PDF файлов в один многостраничный PDF. Количество исходных файлов не ограничено. PDF Combine автоматически создаст оглавление - имена исходных файлов становятся закладками. Эти закладки значительно облегчают навигацию по многостраничному PDF файлу или служат оглавлением к электронной книге в формате PDF.