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PDF Combine 6.1.0.145
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3.38 из 5, всего оценок - 13
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- Рейтинг программы - 3.38 из 5
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PDF Combine — это удобная утилита для склеивания PDF файлов в один многостраничный PDF. Количество исходных файлов не ограничено. PDF Combine автоматически создаст оглавление - имена исходных файлов становятся закладками. Эти закладки значительно облегчают навигацию по многостраничному PDF файлу или служат оглавлением к электронной книге в формате PDF.
Программа поддерживает все виды PDF файлов, созданных любыми программами.
Также следует отметить, что приложение имеет удобный интерфейс и может быть запущено из командной строки, что дает возможность использования утилиты из других программ.
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Отзывы о программе PDF Combine
Саша про PDF Combine 4.1.0 [15-07-2015]
Эдуард, а также Александр.
У меня нет возможности купить эту прогу, но мне очень нужно склеить два файла пдф в один. Тексты математические 7 стр. и 11 страниц. Я прошу вас помочь таким образом:
Вот мой емейл http://ukrabot@ukr.net
Напишите мне на этот адрес, ну скажем, три слова: Привет из софтпортала!.
Я затем прикреплю нужные мне два пдф файла к ответу на ваш емейл. Вы склеете их в один и вложением отпишете мне обратно.
В любом случае, заранее вас благодарю.
Может на этот пост откликнется кто другой. Я буду также благодарен.
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Виктор про PDF Combine 4.1.0 [19-06-2015]
Программа пошла при первой загрузки. Но есть недостаток? В наших проектах мы часто использум номера листов схем и чертежей с обозначениями, например,
16.1;......;16.5;17; и т.д. Отсутствие функции редактирования изображения номеров листов в "Мириатюрах страниц" резко сокращает возможность использования Вашей программы в полном объме при разработке наших проектов.
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Джорж про PDF Combine 4.1.0 [24-02-2014]
ни куа ни клеит
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Эдуард про PDF Combine 2.1.95 [16-05-2013]
Работает на ура. особо подчеркну - русский интерфейс. Спасибо!
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Александр про PDF Combine 2.1.95 [30-01-2013]
Прога супер, со 2 раза все получилось в лучшем виде, благодарю того, кто ее тут разместил, респект вам мужики!!!!
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