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WinUtilities Professional 15.72
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4.08 из 5, всего оценок - 16
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- Рейтинг программы - 4.08 из 5
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WinUtilities Professional - набор утилит для настройки системы семейства Windows. Содержит более 20 инструментов для оптимизации и настройки производительности операционной системы. Предлагает удобный в использовании интерфейс, который организует все задачи по категориям и предоставляет графическую статистику там, где это возможно.
Возможности приложения:
- Дефрагментация дисков для повышения производительности
- Восстановление удаленных файлов на FAT и NTFS разделах
- Очистка диска от "мусора" и ненужных файлов, которые тормозят производительность ПК
- Сканирование реестра на наличие неправильных или устаревших записей
- Управление списком программ в автозапуске Windows
- Удаление всех следов вашей активности на компьютере, чистка истории в Интернете
- Разделение файлов любого типа на несколько частей и их соединение в один файл
- Полное уничтожение конфиденциальных файлов без возможности восстановления
- Защита любых файлов, в том числе исполняемых .EXE паролем безопасности
- Оптимизация оперативной памяти
- Поиск и удаление дубликатов файлов
- Поиск и удаление неправильных ярлыков
- Возможность проверки производительности ПК и управление запущенными процессами
- Управление установленными программами и их безопасное удаление
- Отображение детальной информации о ПО
- Создание резервной копии и восстановление системного реестра
- Поиск данных в реестре
- Встроенный планировщик задач для выхода, перевода в спящий/ждущий режим или выключение ПК в заданное время
- Прямой доступ к стандартным функциям Windows из одного окна
- Организация и управление настройками Windows
- Планирование задач очистки системы в заданное время
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|Что нового в WinUtilities Professional 15.72?
- Обновлена база данных
- Улучшены переводы
- Исправлены ошибки
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Отзывы о программе WinUtilities Professional
Andr про WinUtilities Professional 11.14 [30-06-2014]
Пользуюсь версией PRO 5 лет, грамотно чистит реестр, РУССКИЙ интерфейс! Лицензия бессрочная. Ставьте не пожалеете.
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(ерж про WinUtilities Professional 10.53 [12-06-2012]
Хорошая прога с богатым функционалом, быстро и стабильно работает, но с настройками осторожнее: исправление реестра лучше не исправлять в автоматическом режиме, а предварительно посмотреть, что подлежит исправлению. В инете ключи можно найти без проблем. Ставьте и работайте с ней, Вам понравится.
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MECHANIX про WinUtilities Professional 9.96 [09-02-2011]
Прога удачная,работает качественно.К win7 подходит.Интересно страна- прозводитель кто?Если ставить то платную,в free многого нет.
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Оксана про WinUtilities Professional 9.85 [01-10-2010]
я не могу найти папку,та которая в архиве,в руссификаторе,если кто знает помогите,заранее спс
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aleksei про WinUtilities Professional 9.51 [05-04-2010]
Отличная и умная прога.
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