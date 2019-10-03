PassMark PerformanceTest - набор тестов, позволяющих оценить общую производительность вашего ПК по сравнению с другими компьютерами. В программу входят двадцать семь стандартных тестов в семи группах, плюс еще пять для пользовательских тестов.

Среди стандартных можно отметить тесты процессоров, 2D и 3D графики, дисковых накопителей, памяти, CD/DVD-приводов и многих других составляющих компьютера.