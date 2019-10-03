PassMark PerformanceTest для Windows

PassMark PerformanceTest 9.0 build 1033

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Описание PassMark PerformanceTest 9.0 build 1033Описание   Скачать PassMark PerformanceTest 9.0 build 1033СКАЧАТЬ (51,31 Мб) Скриншоты PassMark PerformanceTest 9.0 build 1033Скриншоты (8)   Статистика PassMark PerformanceTest 9.0 build 1033Статистика   Отзывы о PassMark PerformanceTest 9.0 build 1033Отзывы (3)  
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4.77 из 5, всего оценок - 17
  • Рейтинг программы - 4.77 из 5
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PassMark PerformanceTest - набор тестов, позволяющих оценить общую производительность вашего ПК по сравнению с другими компьютерами. В программу входят двадцать семь стандартных тестов в семи группах, плюс еще пять для пользовательских тестов.

Среди стандартных можно отметить тесты процессоров, 2D и 3D графики, дисковых накопителей, памяти, CD/DVD-приводов и многих других составляющих компьютера.

Что нового в PassMark PerformanceTest 9.0 build 1033?
  • Обновлена библиотека системной информации
  • Исправлены ошибки
PassMark PerformanceTest
PassMark PerformanceTest
PassMark PerformanceTest
PassMark PerformanceTest
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $27.00
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)7 / 22 867
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыДиагностика, тесты
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Отзывы о программе PassMark PerformanceTest

Oleg про PassMark PerformanceTest 9.0 build 1017 [04-09-2017]

давно искал рабочую версию, у Вас всё ок!
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Nikita про PassMark PerformanceTest 7.0 build 1013 [17-05-2010]

нормальная прога с удобным интерфейсом. Всем советую для комплексного теста
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Spin про PassMark PerformanceTest [01-02-2005]

Клевая, удобная софтина для оценки производительности всей системы и её частей отдельно. Мне нравится.
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