Bopup Messenger для Windows

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: 330 руб.
Ограничение:30 дней и 25 одновременных подключений к серверу
Версия:7.2.11.14139 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский, Русский, Испанский
Разработчик:
Категории:IRC, ICQ, Messenger - Общение в сети
Загрузок (сегодня/всего):0 / 4 346 | Статистика
Размер:2,14 Мб
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Bopup Messenger — программа-клиент для обмена зашифрованными сообщениями и файлами разработанная для применения как в локальных сетях так и масштабах объединенных сетей нескольких предприятий и организаций. Простой, легкий и удобный в использовании, данный клиент отвечает большинству требований, расчитанных на использование в корпоративной среде.

С помощью Bopup Messenger вы можете легко объединить сотрудников из всех офисов и отделений организации в единую систему обмена сообщениями с возможностями отправки файлов, гиперссылок, смайликов и т.д. Централизованная клиент-сервер архитектура предлагает мощные и гибкие средства для управления и контроля всей среды обмена мгновенными сообщениями и файлами. Поддерживается импорт учетных записей из Active Directory (LDAP) каталога.

Ключевые возможности Bopup Messenger:

  • Удобный и логичный пользовательский интерфейс.
  • Безопасность. Все передаваемые сообщения и файлы шифруются с помощью мощных криптоалгоритмов.
  • Поддерживаются несколько режимов авторизации пользователей.
  • Возможность организовывать собственный список контактов и последующий доступ к нему из любого рабочего места.
  • Полная поддержка сред Terminal Server, Citrix и Fast User Switching. Может быть использован одновременно несколькими сотрудниками работающими на одном и том же сервере.
  • Доступен полный архив всех сообщений и переданных документов с возможностью просмотра, поиска и вывода данных на печать.
  • Поддерживается режим автоматической установки обновлений.
Что нового в Bopup Messenger 7.2.11.14139?
  • Улучшения в работе программы
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Отзывы о программе Bopup Messenger

Анонимус про Bopup Messenger 6.4.1.10807 [05-12-2014]

Скачивается инсталятор, который грузит систему и просит доступ в интернет, хотя связь есть и окно не закрывается. Я выводы сделал - отстой.
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Циник в ответ Анонимус про Bopup Messenger 6.4.1.10807 [05-12-2014]

Речь о цифровой подписки пакета установки, сертификат тормозит, как понял.
2 | 2 | Ответить

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