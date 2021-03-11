Bopup Messenger для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: 330 руб.
|Ограничение:
|30 дней и 25 одновременных подключений к серверу
|Версия:
|7.2.11.14139 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Испанский
|Разработчик:
|B Labs
|Категории:
|IRC, ICQ, Messenger - Общение в сети
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 4 346 | Статистика
|Размер:
|2,14 Мб
|СКАЧАТЬ
Bopup Messenger — программа-клиент для обмена зашифрованными сообщениями и файлами разработанная для применения как в локальных сетях так и масштабах объединенных сетей нескольких предприятий и организаций. Простой, легкий и удобный в использовании, данный клиент отвечает большинству требований, расчитанных на использование в корпоративной среде.
С помощью Bopup Messenger вы можете легко объединить сотрудников из всех офисов и отделений организации в единую систему обмена сообщениями с возможностями отправки файлов, гиперссылок, смайликов и т.д. Централизованная клиент-сервер архитектура предлагает мощные и гибкие средства для управления и контроля всей среды обмена мгновенными сообщениями и файлами. Поддерживается импорт учетных записей из Active Directory (LDAP) каталога.
Ключевые возможности Bopup Messenger:
- Удобный и логичный пользовательский интерфейс.
- Безопасность. Все передаваемые сообщения и файлы шифруются с помощью мощных криптоалгоритмов.
- Поддерживаются несколько режимов авторизации пользователей.
- Возможность организовывать собственный список контактов и последующий доступ к нему из любого рабочего места.
- Полная поддержка сред Terminal Server, Citrix и Fast User Switching. Может быть использован одновременно несколькими сотрудниками работающими на одном и том же сервере.
- Доступен полный архив всех сообщений и переданных документов с возможностью просмотра, поиска и вывода данных на печать.
- Поддерживается режим автоматической установки обновлений.
- Улучшения в работе программы
Мощный сервис для проведения видеоконференций. Имеется интегрированное HD-видео и аудио...
Telegram - десктопная версия для Windows одного из самых популярных мессенджеров...
Отправляйте текстовые сообщения, используйте голосовой чат, создавайте выделенные...
WhatsApp - десктопная версия популярного мобильного мессенджера. Присутствует полная...
Viber - настольная версия популярного мессенджера, который позволяет бесплатно отправлять...
MyChat - клиент-серверный чат для локальных и глобальных сетей. Его элементарно установить,...
Отзывы о программе Bopup Messenger
Анонимус про Bopup Messenger 6.4.1.10807 [05-12-2014]
Скачивается инсталятор, который грузит систему и просит доступ в интернет, хотя связь есть и окно не закрывается. Я выводы сделал - отстой.
2 | 2 | Ответить
Циник в ответ Анонимус про Bopup Messenger 6.4.1.10807 [05-12-2014]
Речь о цифровой подписки пакета установки, сертификат тормозит, как понял.
2 | 2 | Ответить