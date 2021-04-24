WootWatcher для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.48 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Ben Tobin
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 069 | Статистика
|Размер:
|3,57 Мб
|СКАЧАТЬ
WootWatcher - с помощью этого приложения вы сможете на своем Android-смартфоне просматривать ежедневные предложения на сайте Woot.com и его дочерних проектах.
Сайт Woot.com каждый день предлагает один товар по очень низкой цене. Кроме центрального сайта есть специализированные субдомены, предлагающие спиртные напитки, товары для детей, компьютерную технику и другие товары по такому же принципу.
Переключение между ними происходит простым свайпом по экрану вправо-влево.
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