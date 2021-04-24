WootWatcher для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.48 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 069 | Статистика
Размер:3,57 Мб
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WootWatcher - с помощью этого приложения вы сможете на своем Android-смартфоне просматривать ежедневные предложения на сайте Woot.com и его дочерних проектах.

Сайт Woot.com каждый день предлагает один товар по очень низкой цене. Кроме центрального сайта есть специализированные субдомены, предлагающие спиртные напитки, товары для детей, компьютерную технику и другие товары по такому же принципу.

Переключение между ними происходит простым свайпом по экрану вправо-влево.

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