WootWatcher - с помощью этого приложения вы сможете на своем Android-смартфоне просматривать ежедневные предложения на сайте Woot.com и его дочерних проектах.

Сайт Woot.com каждый день предлагает один товар по очень низкой цене. Кроме центрального сайта есть специализированные субдомены, предлагающие спиртные напитки, товары для детей, компьютерную технику и другие товары по такому же принципу.

Переключение между ними происходит простым свайпом по экрану вправо-влево.