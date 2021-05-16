Свеча для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:candle-27.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 667 | Статистика
Размер:3,29 Мб
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Свеча скриншот № 1
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Свеча - с помощью этого небольшого приложения в Вашем Android-устройстве появится практически настоящая свеча. Бывают ситуации, когда пропадает электричество (планово или аварийная ситуация), и тогда приходится использовать альтернативные источники освещения. Хорошо, если у Вас есть рядом фонарик или настоящая свеча. А если нет?

В этом случае пригодится приложение Свеча, с которым Ваш планшет или смартфон превратится в источник света. Причем это совершенно безопасно, ведь такая свеча не обжигает руки и не пачкает окружающие предметы воском. Огонь отклоняется в зависимости от Ваших перемещений как настоящая свечка. Можно настроить цвет фона приложения, цвет самой свечи и ее пламени, а также и дыма, когда Вы погасите огонь. Управлять такой свечой на устройстве очень легко - достаточно прикоснуться к фитильку на экране устройства и пламя загорится. А если тапните по микрофону, то огонь потухнет, как будто Вы задули свечу.

Теперь Вы можете в темноте освещать себе путь с помощью яркого пламени свечи, превратив свое устройство в симпатичный и такой привычный источник света.

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