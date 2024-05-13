Volumouse для Windows
|Оценка:
|4.14/5 голосов - 7
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.15 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Nir Sofer
|Категория:
|Настройка, оптимизация
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 9 110 | Статистика
|Размер:
|54 Кб
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Volumouse - небольшая утилита, которая предоставляет пользователю простой и удобный способ регулировки громкости звука в системе, путем прокрутки колесика мышки.
Программа позволяет определить набор правил для определения того, когда система будет рассматривать прокручивание колесика мыши как средство для изменения громкости звука. В том случае, если выполняемое действие не попадает под действие заданных правил, прокрутка будет использоваться для стандартных задач.
- Исправлены ошибки
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Отзывы о программе Volumouse
СанСаныч про Volumouse 2.10 [13-04-2024]
Win10, работает. Но не пойму, куда прошла установка - программы нет в списке, нет и на диске С.. После установки начал тормозить автокад.. В общем пока двоякое мнение :)
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Fox про Volumouse 2.03 [02-08-2022]
Программа отличная, но на 10-ке не работает, либо я не знаю как правильно настроить
4 | 4 | Ответить
Александр про Volumouse 2.03 [24-10-2020]
Отличная штука - без неё уже не представляю использование ПК - и всего 59 килобайт. По возможностям несколько уступает Volume2, но мне вполне хватает.
4 | 4 | Ответить
alex про Volumouse 2.01 [06-03-2014]
Поставил на Win 8.1 x64 . Пока работает нормально.
6 | 6 | Ответить