Volumouse - небольшая утилита, которая предоставляет пользователю простой и удобный способ регулировки громкости звука в системе, путем прокрутки колесика мышки.

Программа позволяет определить набор правил для определения того, когда система будет рассматривать прокручивание колесика мыши как средство для изменения громкости звука. В том случае, если выполняемое действие не попадает под действие заданных правил, прокрутка будет использоваться для стандартных задач.