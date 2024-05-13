Volumouse для Windows

Описание
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Оценка: 4.14/5 голосов - 7
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.15 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Настройка, оптимизация
Загрузок (сегодня/всего):0 / 9 110 | Статистика
Размер:54 Кб
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Volumouse - небольшая утилита, которая предоставляет пользователю простой и удобный способ регулировки громкости звука в системе, путем прокрутки колесика мышки.

Программа позволяет определить набор правил для определения того, когда система будет рассматривать прокручивание колесика мыши как средство для изменения громкости звука. В том случае, если выполняемое действие не попадает под действие заданных правил, прокрутка будет использоваться для стандартных задач.

Что нового в Volumouse 2.15?
  • Исправлены ошибки
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Отзывы о программе Volumouse

СанСаныч про Volumouse 2.10 [13-04-2024]

Win10, работает. Но не пойму, куда прошла установка - программы нет в списке, нет и на диске С.. После установки начал тормозить автокад.. В общем пока двоякое мнение :)
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Fox про Volumouse 2.03 [02-08-2022]

Программа отличная, но на 10-ке не работает, либо я не знаю как правильно настроить
4 | 4 | Ответить

Александр про Volumouse 2.03 [24-10-2020]

Отличная штука - без неё уже не представляю использование ПК - и всего 59 килобайт. По возможностям несколько уступает Volume2, но мне вполне хватает.
4 | 4 | Ответить

alex про Volumouse 2.01 [06-03-2014]

Поставил на Win 8.1 x64 . Пока работает нормально.
6 | 6 | Ответить

Артём про Volumouse 2.01 [25-07-2013]

Спасибки!
6 | 7 | Ответить

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