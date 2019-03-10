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Comodo Dragon Internet Browser 72.0.3626.121
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4.54 из 5, всего оценок - 559
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- Рейтинг программы - 4.54 из 5
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Comodo Dragon - быстрый универсальный браузер на базе технологии Chromium (на основе которой создан в том числе и браузер Google Chrome) с дополнительными функциями, повышающими безопасность и конфиденциальность. Обеспечивает повышенную конфиденциальность, превосходящую технологии Chromium, имеет технологию проверки доменов, которая идентифицирует и выделяет превосходящие сертификаты SSL из низших, останавливает куки и другие веб-шпионы, а также предотвращает все прослеживания загрузки браузера, чтобы гарантировать Вашу конфиденциальность.
Особенности браузера:
- Более совершенная защита конфиденциальных данных.
- Упрощенная идентификации сертификатов SSL.
- Быстрый доступ к веб-сайтам.
- Повышенная стабильность и умеренное потребление ресурсов памяти.
- Режим анонимного серфинга - Incognito Mode, при работе в котором браузер блокирует элементы Cookies.
- Возможность импортировать пользовательские настройки для браузеров Opera, Internet Explorer и Firefox.
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Отзывы о программе Comodo Dragon Internet Browser
роберт владич про Comodo Dragon Internet Browser 69.0.3497.81 [05-11-2018]
стоит 7лет пробовал все лучше для себя не нашел не отходите от этой линии спасибо.
1 | | Ответить
Макс про Comodo Dragon Internet Browser 60.0.3112.114 [07-12-2017]
Великолепный браузер (лучший на основе Хромиум), не печатающий каждый день обновы-пустышки, а ток настоящие релизы, проверенные, отработанные, оптимизированные
16 | | Ответить
ferdinand в ответ Макс про Comodo Dragon Internet Browser 60.0.3112.115 [13-01-2018]
Полностью согласен с Вами! Отличный браузер!
12 | | Ответить
Пётр в ответ ferdinand про Comodo Dragon Internet Browser 63.0.3239.108 [23-03-2018]
нафига он нужен сли блокирует флэш плауэр?((
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пётр в ответ Макс про Comodo Dragon Internet Browser 63.0.3239.108 [23-03-2018]
во гавно полное (((
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Опытный про Comodo Dragon Internet Browser 58.0.3029.115 [24-10-2017]
Единственный четко работающий браузер,за которым комодовцы следят и регулярно обновляют.
Два других IceDragon,Comodo Chromodo гораздо слабее.
32 | 1 | Ответить
belsd в ответ Опытный про Comodo Dragon Internet Browser 58.0.3029.115 [08-11-2017]
Chromodo проект закрыт уже.А Комодо Драгон ,да хороший браузер!
16 | | Ответить
Старый про Comodo Dragon Internet Browser 55.0.2883.59 [31-03-2017]
Пользуюсь Драконом лет 7. После использования всех браузеров, остановился на Драконе, и никогда не пожалел. Единственный из всех заслуживает использования, даже Хром не имеет характеристик Дракона.
16 | | Ответить
elena про Comodo Dragon Internet Browser 50.14.22.465 [03-07-2016]
не поддерживает адобе . и ни на что не реагирует . ни на установлинный флеш ни на плагин .жалко раньше пользовалась. думала что то сделали . но и в новом обновлении это не устранили.
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