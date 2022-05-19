Ashampoo WinOptimizer для Windows
|Оценка:
|4.52/5 голосов - 43
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: 1600 руб.
|Ограничение:
|30 дней
|Версия:
|25.00.12 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Ashampoo
|Категория:
|Настройка, оптимизация
|Загрузок (сегодня/всего):
|4 / 39 469 | Статистика
|Размер:
|34,56 Мб
Ashampoo WinOptimizer - мощный набор инструментов, предназначенный для настройки, оптимизации и очистки операционной системы. Программа повышает производительность, исправляет ошибки системы и избавляет от беспорядка.
WinOptimizer 22 это новые функции, крутые улучшения и еще больше контроля.
- Тщательная углублённая очистка критических областей системы
- Поиск и удаление старых версий Windows, обновлений и системных кэшей
- Упрощённые и более ясные интерфейсы модулей очистки
- Значительно ускоренные и ещё более эффективные модули очистки
- Супер быстрая оптимизация одним кликом на основе новых модулей очистки
- Модули очистки быстрее до 75%
- Удобное управление "безопасными" cookies
- Обновлённая начальная страница с данными о загрузке ЦП и со свежей информацией об оборудовании
- Доступ к лицензионному ключу Windows
- Масштабирование и привязка окна через Windows Aero Snap
- Все функции полностью совместимы с Windows 11
- Множество новых твиков Панели задач, Проводника и прочего для Windows 11
- Улучшенный обзор и упрощённое управление в Менеджере контекстного меню и Link Checker
- Новый дизайн в UnInstaller и Менеджера процессов
- Новое окно подтверждения и выбор метода удаления в File Wiper
- Модуль информации о системе поддерживает современные многоядерные процессоры
- Ashampoo WinOptimizer FREE - бесплатная версия
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Отзывы о программе Ashampoo WinOptimizer
петр про Ashampoo WinOptimizer 2017 14.00.04 [10-08-2018]
мне нравится комп не глючит летит как самолет
4 | 3 | Ответить
Влад про Ashampoo WinOptimizer 14.00.02 [06-10-2016]
Уствновил вписал ключ запустил .
виндомс 7 начел глючеть
пришлось востанавливать из образа диска бо даже откатить систему нельзя .НЕСОВЕТУЮ ПОЛЬ ЗОВАТСЯ ОПАСНО!!!!!!
5 | 10 | Ответить
Димон про Ashampoo WinOptimizer 12.00.41 [10-02-2016]
Не рекомендую, настоятельно не рекомендую устанавливать:
1) Многие функции не допускают остановку или отмену по Esc, а так как не известно, сколько времени потребуется на выполнение запущенной функции, то сидишь и ждёшь как дурак, пока она сделает то, что тебе может быть и не нужно.
2) Кривой интерфейс, потребует много времени, чтобы разобраться в его хитросплетениях, хотя для авторов-программистов этой проги он может быть выглядит логичным. Но логика - это ещё далеко не всё.
3) После того, как снёс этот оптимайзер, выяснилось что откат к предыдущему состоянию не выполнен, и пришлось мне восстанавливать свой привычный интерфейс.
4) Не рекомендую!!!
Сыро, очень сыро!!!
5 | 22 | Ответить
BARABAN про Ashampoo WinOptimizer 12.00.32 [17-12-2015]
Изначально довольно скептически отнесся к данной программе, пока не опробовал ее. Установил, запустил, как и любой аналог в данной сфере, она показала, что типа у меня все запущено, куча хлама, все показатели красного цвета и т.д.. Через две минуты я увидел результат и испугался, когда на SSD освободилось около 20 Гб памяти (было 7,5 стало 26,9). После этого около часа проверял на работоспособность все программы (среди которых также имеются и пиратские), которые я использую, всю информацию и т.д. Оказалось, что все на месте, все запускается и работает без вылетов и ошибок. Также в данной программе имеется комплект неплохих утилит для работы с жестким диском, включая unistaller, который по сравнению с uninstall tool 3 работает лучше (по крайней мере после удаления uninstall tool ни в реестре и нигде информации о нем не осталось, что не может не радовать). Также мой WD green на 2 Тб начал стабильно подгружать информацию, хотя я уже было думал его выкидывать, так как он уже довольно жестко тормозил и шумел по-страшному (причина конечно в том, что я работаю с большим количеством мелких файлов). Сравнивать winoptimizer с другими аналогами бессмысленно, так как все зависит от состояния железа и используемого ПО. По крайней мере работа стала стабильней, появилось свободное место на HDD, с касперским не конфликтует, а для меня этого более чем достаточно. Иcпользовал Winoptimizer 12 версии.
6 | 10 | Ответить
Rakanishu про Ashampoo WinOptimizer 11.00.30 [28-04-2014]
Действительно стоящая вещь. Спрашивает пользователя о том, используете ли вы SSD или нет, и освобождает много места на сист. диске( было 11 гб - стало около 9) - и это ещё не всё...
18 | 24 | Ответить