Отзывы о программе Ashampoo WinOptimizer

Не рекомендую, настоятельно не рекомендую устанавливать: 1) Многие функции не допускают остановку или отмену по Esc, а так как не известно, сколько времени потребуется на выполнение запущенной функции, то сидишь и ждёшь как дурак, пока она сделает то, что тебе может быть и не нужно. 2) Кривой интерфейс, потребует много времени, чтобы разобраться в его хитросплетениях, хотя для авторов-программистов этой проги он может быть выглядит логичным. Но логика - это ещё далеко не всё. 3) После того, как снёс этот оптимайзер, выяснилось что откат к предыдущему состоянию не выполнен, и пришлось мне восстанавливать свой привычный интерфейс. 4) Не рекомендую!!! Сыро, очень сыро!!! 5 | 22 | Ответить

BARABAN

Изначально довольно скептически отнесся к данной программе, пока не опробовал ее. Установил, запустил, как и любой аналог в данной сфере, она показала, что типа у меня все запущено, куча хлама, все показатели красного цвета и т.д.. Через две минуты я увидел результат и испугался, когда на SSD освободилось около 20 Гб памяти (было 7,5 стало 26,9). После этого около часа проверял на работоспособность все программы (среди которых также имеются и пиратские), которые я использую, всю информацию и т.д. Оказалось, что все на месте, все запускается и работает без вылетов и ошибок. Также в данной программе имеется комплект неплохих утилит для работы с жестким диском, включая unistaller, который по сравнению с uninstall tool 3 работает лучше (по крайней мере после удаления uninstall tool ни в реестре и нигде информации о нем не осталось, что не может не радовать). Также мой WD green на 2 Тб начал стабильно подгружать информацию, хотя я уже было думал его выкидывать, так как он уже довольно жестко тормозил и шумел по-страшному (причина конечно в том, что я работаю с большим количеством мелких файлов). Сравнивать winoptimizer с другими аналогами бессмысленно, так как все зависит от состояния железа и используемого ПО. По крайней мере работа стала стабильней, появилось свободное место на HDD, с касперским не конфликтует, а для меня этого более чем достаточно. Иcпользовал Winoptimizer 12 версии.

6 | 10 | Ответить