Ashampoo WinOptimizer FREE для Windows

Ashampoo WinOptimizer FREE 17.00.23

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Описание Ashampoo WinOptimizer FREE 17.00.23Описание   Скачать Ashampoo WinOptimizer FREE 17.00.23СКАЧАТЬ (16,22 Мб) Скриншоты Ashampoo WinOptimizer FREE 17.00.23Скриншоты (6)   Статистика Ashampoo WinOptimizer FREE 17.00.23Статистика   Отзывы о Ashampoo WinOptimizer FREE 17.00.23Отзывы (0)  
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Ashampoo WinOptimizer FREE - известный и хорошо зарекомендовавший себя инструмент для оптимизации Windows. Различные модули для очистки, ускорения и анализа системы делают программу идеальным центром управления для Windows.

Присутствуют инструменты для удаления следов работы в Интернете, настройки реестра Windows для ускорения работы системы, оптимизации, удаления мусорных файлов, отключения ненужных служб и процессов, что в том числе повышает уровень Вашей конфиденциальности. Соответствующие модули конфиденциальности, такие как AntiSpy и Win10 Privacy Control возьмут на себя заботу о нежелательной телеметрии и службах определения местоположения, а также вернут в руки пользователей контроль над синхронизацией и отправкой отчётов.

Также приложение умеет осуществлять анализ системы. Программа предлагает подробную информацию об установленном аппаратном и программном обеспечении, что особенно полезно при решении проблем. Встроенные средства тестирования системы и HDD помогают точно оценить производительность отдельных компонентов системы. DiskSpace Explorer предоставляет ценную информацию об использовании места на диске и позволяет определить, что занимает его больше всего.

Встроенные инструменты работы с файлами очень популярны и содержат модули, такие как File Wiper для надёжного удаления конфиденциальных данных, File Manipulator для шифрования или разбиения файлов, а также Undeleter для восстановления случайно удалённых файлов. В общем, Ashampoo WinOptimizer FREE содержит более 20 модулей, которые помогут пользователям выжать максимум из их ПК.

Ashampoo WinOptimizer FREE
Ashampoo WinOptimizer FREE
Ashampoo WinOptimizer FREE
Ashampoo WinOptimizer FREE
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНастройка, оптимизация
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Отзывы о программе Ashampoo WinOptimizer FREE

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