Ashampoo WinOptimizer FREE - известный и хорошо зарекомендовавший себя инструмент для оптимизации Windows. Различные модули для очистки, ускорения и анализа системы делают программу идеальным центром управления для Windows.

Присутствуют инструменты для удаления следов работы в Интернете, настройки реестра Windows для ускорения работы системы, оптимизации, удаления мусорных файлов, отключения ненужных служб и процессов, что в том числе повышает уровень Вашей конфиденциальности. Соответствующие модули конфиденциальности, такие как AntiSpy и Win10 Privacy Control возьмут на себя заботу о нежелательной телеметрии и службах определения местоположения, а также вернут в руки пользователей контроль над синхронизацией и отправкой отчётов.

Также приложение умеет осуществлять анализ системы. Программа предлагает подробную информацию об установленном аппаратном и программном обеспечении, что особенно полезно при решении проблем. Встроенные средства тестирования системы и HDD помогают точно оценить производительность отдельных компонентов системы. DiskSpace Explorer предоставляет ценную информацию об использовании места на диске и позволяет определить, что занимает его больше всего.

Встроенные инструменты работы с файлами очень популярны и содержат модули, такие как File Wiper для надёжного удаления конфиденциальных данных, File Manipulator для шифрования или разбиения файлов, а также Undeleter для восстановления случайно удалённых файлов. В общем, Ashampoo WinOptimizer FREE содержит более 20 модулей, которые помогут пользователям выжать максимум из их ПК.