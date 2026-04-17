Clementine для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 12
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.4.1.66 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|David Sansome
|Категория:
|Плееры
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 6 577 | Статистика
|Размер:
|60.88 Мб
Clementine - кроссплатформенный музыкальный плеер, который кроме поиска и проигрывания композиций Вашей фонотеки позволяет копировать музыку на портативные устройства (iPod, iPhone, MTP или USB аудиоплеер), слушать популярные онлайн радио сервисы (Last.fm, SomaFM, Magnatune, Jamendo и Icecast), конвертировать аудио файлы между форматами MP3, Ogg Vorbis, Ogg Speex, FLAC or AAC и многое другое.
Ключевые особенности Clementine:
- Поиск и проигрывание композиций Вашей фонотеки.
- Поддержка наиболее популярных аудио форматов (mp3, mp4, m4a, ogg, spx, flac, aac, wma, wav).
- Прослушивание радио Last.fm, SomaFM, Magnatune, Jamendo и Icecast.
- Возможность создания динамических плейлистов.
- Наличие закладок для плейлистов, а также импорт и экспорт списков воспроизведения в форматах M3U, XSPF, PLS и ASX.
- Наличие визуализаций.
- Загрузка текстов песен, фото и биографий исполнителей из 17 различных источников.
- Конвертация аудио между форматами MP3, Ogg Vorbis, Ogg Speex, FLAC or AAC.
- Редактирование тегов MP3 и OGG.
- Загрузка обложек для альбомов с сервиса Last.fm.
- Возможность удаленного управления через Wii Remote, MPRIS или командную строку.
- Копирование музыки на iPod, iPhone, MTP или USB аудиоплеер.
- Поддержка всплывающих уведомлений.
- Наличие менеджера очереди воспроизведения.
- Встроенный эквалайзер.
- Поддержка Drag-and-drop.
KMPlayer 4.2.3.34 / 2026.2.23.52
Мощный медиаплеер, поддерживающий всевозможные форматы аудио и видео файлов, а также...
VLC Media Player (VideoLAN) 3.0.23
Отличный плеер, для которого не составит особого труда воспроизвести любой медиаконтент....
Универсальный проигрыватель в стиле "all inclusive" разработанный компанией Apple, благодаря...
Настоящий аудио комбайн, позволяющий прослушивать аудио, перекодировать музыку, "грабить"...
Winamp - популярный проигрыватель всех современных форматов аудио и видео файлов. Также...
Усовершенствованный аналог популярного мультимедийного проигрывателя KMPlayer, который...
Отзывы о программе Clementine
N-I_c_k про Clementine 1.3.1 [01-05-2017]
По мне так отлично работает полностью совпадает с моими критериями.
Loo про Clementine 1.2.3 [21-03-2016]
Под Линукс удобная штуковина. Достаточное количество пресетов, эквалайзер. А звук, как звук.
Cheshire про Clementine 1.2.2 [09-03-2014]
Проигрыватель отлично вписывается при наличии большого количества разбросанной по папкам музыки. Минус только в русских тегах, а точнее в их отображении иероглифами! В том же Audacious это решается отключением использования растровых шрифтов. Тут, видимо, сие не предусмотрено.
Vitaliy про Clementine 1.1.0 [18-12-2012]
Звучание как и у foobar2000 и Aimp3, но Aimp 3 все таки практичней :). Поэтому этот плеер прекрасно подойдет тем кто имеет много альбомов и часто их сучашет.
d_pona про Clementine 1.0.1 [01-05-2012]
Скачал, установил, включил... и прибалдел! Вкуснейший звук, роскошное мягкое и глубокое звучание. Нет ни искажений, ни каких-либо иных побочных эффектов, присущих другим плеерам. Вещь! Желательно только, чтобы было раза в два побольше полос в эквалайзере и наличие баланса.
