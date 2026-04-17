Clementine для Windows

Описание
Отзывы
Оценка: 5.00/5 голосов - 12
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.4.1.66 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Плееры
Загрузок (сегодня/всего):1 / 6 577 | Статистика
Размер:60.88 Мб
Clementine - кроссплатформенный музыкальный плеер, который кроме поиска и проигрывания композиций Вашей фонотеки позволяет копировать музыку на портативные устройства (iPod, iPhone, MTP или USB аудиоплеер), слушать популярные онлайн радио сервисы (Last.fm, SomaFM, Magnatune, Jamendo и Icecast), конвертировать аудио файлы между форматами MP3, Ogg Vorbis, Ogg Speex, FLAC or AAC и многое другое.

Ключевые особенности Clementine:

  • Поиск и проигрывание композиций Вашей фонотеки.
  • Поддержка наиболее популярных аудио форматов (mp3, mp4, m4a, ogg, spx, flac, aac, wma, wav).
  • Прослушивание радио Last.fm, SomaFM, Magnatune, Jamendo и Icecast.
  • Возможность создания динамических плейлистов.
  • Наличие закладок для плейлистов, а также импорт и экспорт списков воспроизведения в форматах M3U, XSPF, PLS и ASX.
  • Наличие визуализаций.
  • Загрузка текстов песен, фото и биографий исполнителей из 17 различных источников.
  • Конвертация аудио между форматами MP3, Ogg Vorbis, Ogg Speex, FLAC or AAC.
  • Редактирование тегов MP3 и OGG.
  • Загрузка обложек для альбомов с сервиса Last.fm.
  • Возможность удаленного управления через Wii Remote, MPRIS или командную строку.
  • Копирование музыки на iPod, iPhone, MTP или USB аудиоплеер.
  • Поддержка всплывающих уведомлений.
  • Наличие менеджера очереди воспроизведения.
  • Встроенный эквалайзер.
  • Поддержка Drag-and-drop.
ТОП-сегодня раздела "Плееры"
 

скачать KMPlayerKMPlayer 4.2.3.34 / 2026.2.23.52

Мощный медиаплеер, поддерживающий всевозможные форматы аудио и видео файлов, а также...

скачать VLC Media Player (VideoLAN)VLC Media Player (VideoLAN) 3.0.23

Отличный плеер, для которого не составит особого труда воспроизвести любой медиаконтент....

скачать iTunesiTunes 12.13.10.3

Универсальный проигрыватель в стиле "all inclusive" разработанный компанией Apple, благодаря...

скачать AIMPAIMP 5.40.2715

Настоящий аудио комбайн, позволяющий прослушивать аудио, перекодировать музыку, "грабить"...

скачать WinampWinamp 5.9.2 build 10042

Winamp - популярный проигрыватель всех современных форматов аудио и видео файлов. Также...

скачать PotPlayerPotPlayer 260114

Усовершенствованный аналог популярного мультимедийного проигрывателя KMPlayer, который...

Отзывы о программе Clementine

N-I_c_k про Clementine 1.3.1 [01-05-2017]

По мне так отлично работает полностью совпадает с моими критериями.
6 | 6 | Ответить

Loo про Clementine 1.2.3 [21-03-2016]

Под Линукс удобная штуковина. Достаточное количество пресетов, эквалайзер. А звук, как звук.
6 | 6 | Ответить

Cheshire про Clementine 1.2.2 [09-03-2014]

Проигрыватель отлично вписывается при наличии большого количества разбросанной по папкам музыки. Минус только в русских тегах, а точнее в их отображении иероглифами! В том же Audacious это решается отключением использования растровых шрифтов. Тут, видимо, сие не предусмотрено.
7 | 7 | Ответить

Vitaliy про Clementine 1.1.0 [18-12-2012]

Звучание как и у foobar2000 и Aimp3, но Aimp 3 все таки практичней :). Поэтому этот плеер прекрасно подойдет тем кто имеет много альбомов и часто их сучашет.
8 | 6 | Ответить

d_pona про Clementine 1.0.1 [01-05-2012]

Скачал, установил, включил... и прибалдел! Вкуснейший звук, роскошное мягкое и глубокое звучание. Нет ни искажений, ни каких-либо иных побочных эффектов, присущих другим плеерам. Вещь! Желательно только, чтобы было раза в два побольше полос в эквалайзере и наличие баланса.
7 | 6 | Ответить

Читать все отзывы (14) / Добавить отзыв