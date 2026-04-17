Отзывы о программе Clementine

N-I_c_k По мне так отлично работает полностью совпадает с моими критериями.

Loo Под Линукс удобная штуковина. Достаточное количество пресетов, эквалайзер. А звук, как звук.

Cheshire Проигрыватель отлично вписывается при наличии большого количества разбросанной по папкам музыки. Минус только в русских тегах, а точнее в их отображении иероглифами! В том же Audacious это решается отключением использования растровых шрифтов. Тут, видимо, сие не предусмотрено.

Vitaliy Звучание как и у foobar2000 и Aimp3, но Aimp 3 все таки практичней :). Поэтому этот плеер прекрасно подойдет тем кто имеет много альбомов и часто их сучашет.

