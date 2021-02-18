Freemake Video Downloader - бесплатная и простая в использовании программа, с помощью которой можно легко скачивать видео с сервисов YouTube, Hulu, Vevo, Facebook, MTV, ComedyCentral и др. (более 40 сайтов), а также конвертировать скачанные файлы в форматы AVI, MKV, MP3 и предназначенные для таких мобильных устройств, как IPod, iPhone, PSP, Android.

Кроме того при помощи Free Video Downloader можно извлекать аудиодорожки из онлайн-видео. Присутствует возможность выбора качества видео, доступного для загрузки (1080p, 720p, 480p, 360P, 240p).