Freemake Video Downloader для Windows
|Оценка:
|4.18/5 голосов - 69
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.1.12 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Ellora Assets Corporation
|Категория:
|Загрузка файлов
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 72 410 | Статистика
|Размер:
|989 Кб
|СКАЧАТЬ
Freemake Video Downloader - бесплатная и простая в использовании программа, с помощью которой можно легко скачивать видео с сервисов YouTube, Hulu, Vevo, Facebook, MTV, ComedyCentral и др. (более 40 сайтов), а также конвертировать скачанные файлы в форматы AVI, MKV, MP3 и предназначенные для таких мобильных устройств, как IPod, iPhone, PSP, Android.
Кроме того при помощи Free Video Downloader можно извлекать аудиодорожки из онлайн-видео. Присутствует возможность выбора качества видео, доступного для загрузки (1080p, 720p, 480p, 360P, 240p).
Download Master - популярный менеджер загрузок, который предлагает пользователю широкий спектр...
Ummy Video Downloader 1.10.10.7
Ummy Video Downloader - удобное в эксплуатации приложение для загрузки видео с YouTube. Присутствует...
VKMusic - бесплатная утилита для скачивания мультимедийных файлов с таких ресурсов, как...
4K Video Downloader 4.14.2.4070
4K Video Downloader - программа для скачивания видео, аудио и субтитров с YouTube в высоком качестве на ваш компьютер...
Teleport Pro - эта популярнейшая программа позволяет скачивать сайты, причем как полностью (при...
VKSaver - бесплатное и простое в использовании приложение, которое позволит скачивать...
Отзывы о программе Freemake Video Downloader
Dorofeevich про Freemake Video Downloader 3.8.4 [05-12-2020]
Удалил сражу при первой пробе загрузки. На формат выходного файла и его параметры невозможно повлиять. Но самое неприятное, что за удаление логотипа программы с видео сразу же запросила деньги. В таких случаях и дальше ждешь подвоха. Удалил не скачивая нужное мне видео, так что реально ее работу не оцениваю. Ставлю 2 за изначальный обман. Единожды солгавши - кто тебе поверит?
| | Ответить
Андрей про Freemake Video Downloader 3.8.4 [22-02-2020]
Месяц примерно назад пробовал скачивать какой то конвектор,не помню . он мне не понравился ,не смотря на то что он был бесплатным ,он постоянно просил взносы какие то .я его удалил ; после чего ком начал себя ( неадекватно вести ) музыка лагает , видео тормозит , и так далее .Проверил утилитой касперский ( отстой а не программа )-пусто .потом доктор вэб-наел 14 заражений под одной и той же цифровой подпистью именно этого конвектора .Вот такой подарок от fleemake я получил .Хотя и скачивал с вашего Софт порта
1 | | Ответить
Знаток в ответ Андрей про Freemake Video Downloader 3.8.4 [15-06-2020]
А вот, что говорить вирустотал:
https://www.virustotal.com/gui/file/f7729b586c667b30b0aeddffb2e51bdb9fdc702486196b3a7b0195c9eec9533c/detection , это не вирусы, а говорит о том (скорее всего), что есть рекламные модули внутри.
| | Ответить
Сергей про Freemake Video Downloader 3.8.2.1 [07-01-2020]
К сожалению CureIt! после установки Freemake Video Downloader видит в нем вирус Freemake.251 и не один. А жаль, прога интересная.
| | Ответить
Jackie про Freemake Video Downloader 3.8.2.1 [23-06-2018]
Программа стала требовать деньги, т.е стала платной.
2 | 2 | Ответить
Dr.Kasper про Freemake Video Downloader 3.8.2.1 [31-03-2018]
Внезапно стал тупить компьютер. Оказалось каким то образом на нем присутствует эта программа, тайно работающая на отправку данных. Не припомню, что таковую устанавливал. Никаких DVD не скачиваю. После удаления проги антивирусом, компьютер ожил, задвигался в нормальном режиме. Это еще один пример, что бесплатно ничего не бывает. Ни каких то там Free, ни Crack ни пр. "халявы".
3 | 7 | Ответить