Cinebench для Windows
|Оценка:
|4.18/5 голосов - 46
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|R23 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Испанский
|Разработчик:
|MAXON
|Категория:
|Диагностика, тесты
|Загрузок (сегодня/всего):
|132 / 229 691 | Статистика
|Размер:
|249,82 Мб
|СКАЧАТЬ
Cinebench - бенчмарк, позволяющий при помощи набора тестов оценить аппаратные возможности вашего компьютера. При тестировании просчитываются фотореалистичные трёхмерные сцены, которые содержат в себе около 2000 объектов, состоящих из более 300000 полигонов.
На многопроцессорных системах имеется возможность тестировать каждое ядро в отдельности.
Cinebench обеспечивает лучшую точность эталонных тестов для процессоров текущего и следующего поколений, проверяет, работает ли машина стабильно при высокой нагрузке на процессор, достаточно ли охлаждения для настольного компьютера или ноутбука при более длительных задач, чтобы обеспечить полный потенциал процессора, и способна ли машина обрабатывать сложные 3D-задачи в реальных условиях.
Плддерживаемые системы: Windows 10, на базе Intel или AMD 64-разрядных ЦПУ с поддержкой SSE3, 4GB RAM
- Cinebench версия R15.038 (81.94 Мб)
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Отзывы о программе Cinebench
Max в ответ Даунито про Cinebench R20.060 [09-09-2020]
Hazah91 в ответ Max про Cinebench R20.060 [09-10-2020]
русский диалект может и есть,родной казахский - топ.
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Марс про Cinebench R15.038 [13-10-2018]
при распаковке пишет про слишком длинное имя файла. wtf?
6 | 3 | Ответить
Krokodiller в ответ Марс про Cinebench R15.038 [21-05-2019]
Слишком глубоко скачанный файл "закопал" по "дереву файлов".
Вытащи папку в корень диска (или на рабочий стол) - распакуется нормально.
3 | 3 | Ответить
svetka про Cinebench R15.038 [12-07-2017]
русского языка нет, есть только один английский
7 | 3 | Ответить
павел в ответ Anon про Cinebench R15.038 [21-12-2018]
обязательно найдется дятел который не по теме ляпнет
4 | 2 | Ответить
Тирк в ответ павел про Cinebench R15.038 [28-12-2018]
Sergey в ответ Intel про Cinebench R15.038 [21-11-2019]
Пишите жалобу разработчику,немедленно!Что бы для вас,персонально перевёл-бенч!А если вас таких много,то записывайтесь в очередь по-талону!Воопчем,всё должно быть по-справедливости!
7 | 4 | Ответить