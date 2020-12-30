Cinebench - бенчмарк, позволяющий при помощи набора тестов оценить аппаратные возможности вашего компьютера. При тестировании просчитываются фотореалистичные трёхмерные сцены, которые содержат в себе около 2000 объектов, состоящих из более 300000 полигонов.

На многопроцессорных системах имеется возможность тестировать каждое ядро в отдельности.

Cinebench обеспечивает лучшую точность эталонных тестов для процессоров текущего и следующего поколений, проверяет, работает ли машина стабильно при высокой нагрузке на процессор, достаточно ли охлаждения для настольного компьютера или ноутбука при более длительных задач, чтобы обеспечить полный потенциал процессора, и способна ли машина обрабатывать сложные 3D-задачи в реальных условиях.

Плддерживаемые системы: Windows 10, на базе Intel или AMD 64-разрядных ЦПУ с поддержкой SSE3, 4GB RAM