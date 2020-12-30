Cinebench для Windows

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Оценка: 4.18/5 голосов - 46
Лицензия: Бесплатная
Версия:R23 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10
Интерфейс: Английский, Русский, Испанский
Разработчик:
Категория:Диагностика, тесты
Загрузок (сегодня/всего):132 / 229 691 | Статистика
Размер:249,82 Мб
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Cinebench скриншот № 1

Cinebench - бенчмарк, позволяющий при помощи набора тестов оценить аппаратные возможности вашего компьютера. При тестировании просчитываются фотореалистичные трёхмерные сцены, которые содержат в себе около 2000 объектов, состоящих из более 300000 полигонов.

На многопроцессорных системах имеется возможность тестировать каждое ядро в отдельности.

Cinebench обеспечивает лучшую точность эталонных тестов для процессоров текущего и следующего поколений, проверяет, работает ли машина стабильно при высокой нагрузке на процессор, достаточно ли охлаждения для настольного компьютера или ноутбука при более длительных задач, чтобы обеспечить полный потенциал процессора, и способна ли машина обрабатывать сложные 3D-задачи в реальных условиях.

Плддерживаемые системы: Windows 10, на базе Intel или AMD 64-разрядных ЦПУ с поддержкой SSE3, 4GB RAM

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Отзывы о программе Cinebench

Даунито про Cinebench R15.038 [10-10-2019]

НЕТ КАЗАХСКОГО ЯЗЫКА!!!
7 | 10 | Ответить

Александр в ответ Даунито про Cinebench R20.060 [05-12-2019]

Ну прям потеря потерь
38 | 8 | Ответить

Max в ответ Даунито про Cinebench R20.060 [09-09-2020]

зачем тебе Казахский? Ты же Русский знаешь
1 | | Ответить

Hazah91 в ответ Max про Cinebench R20.060 [09-10-2020]

русский диалект может и есть,родной казахский - топ.
| | Ответить

Марс про Cinebench R15.038 [13-10-2018]

при распаковке пишет про слишком длинное имя файла. wtf?
6 | 3 | Ответить

Krokodiller в ответ Марс про Cinebench R15.038 [21-05-2019]

Слишком глубоко скачанный файл "закопал" по "дереву файлов".
Вытащи папку в корень диска (или на рабочий стол) - распакуется нормально.
3 | 3 | Ответить

32bit про Cinebench R15.038 [10-10-2017]

Только для 64-bit систем :(
13 | 4 | Ответить

CristalicPlayZ в ответ 32bit про Cinebench R15.038 [16-10-2019]

64 где 32 версия???
4 | 6 | Ответить

svetka про Cinebench R15.038 [12-07-2017]

русского языка нет, есть только один английский
7 | 3 | Ответить

Anon в ответ svetka про Cinebench R15.038 [18-01-2018]

учи английский
10 | 6 | Ответить

павел в ответ Anon про Cinebench R15.038 [21-12-2018]

обязательно найдется дятел который не по теме ляпнет
4 | 2 | Ответить

Тирк в ответ павел про Cinebench R15.038 [28-12-2018]

Я открою вам секрет, дятлы не ляпают :)
4 | 6 | Ответить

Intel про Cinebench R15 [08-12-2016]

НЕТ РУССКОГО ЯЗЫКА!!!
3 | 11 | Ответить

Sergey в ответ Intel про Cinebench R15.038 [21-11-2019]

Пишите жалобу разработчику,немедленно!Что бы для вас,персонально перевёл-бенч!А если вас таких много,то записывайтесь в очередь по-талону!Воопчем,всё должно быть по-справедливости!
7 | 4 | Ответить

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