Advanced System Optimizer для Windows

Advanced System Optimizer 3.9.3645.17962

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Advanced System Optimizer 3.9.3645.17962Описание   Скачать Advanced System Optimizer 3.9.3645.17962СКАЧАТЬ (16,23 Мб) Скриншоты Advanced System Optimizer 3.9.3645.17962Скриншоты (9)   Статистика Advanced System Optimizer 3.9.3645.17962Статистика   Отзывы о Advanced System Optimizer 3.9.3645.17962Отзывы (13)  
Оцените программу!
4.81 из 5, всего оценок - 22
  • Рейтинг программы - 4.81 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Advanced System Optimizer - это комплекс утилит, предоставляющих пользователю доступ ко многим скрытым настройкам операционных систем Windows. Программа имеет удобный интерфейс и высокое быстродействие.

В состав Advanced System Optimizer входит утилита для удаления с компьютера следов пребывания в Интернете, которая стирает историю переходов и куки, утилита для тонкой настройки и оптимизации параметров системы, а также утилита для оптимизации, очистки и дефрагментации системного реестра.

Advanced System Optimizer
Advanced System Optimizer
Advanced System Optimizer
Advanced System Optimizer
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $39.95
Ограничение в работе программы15 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)24 / 13 023
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНастройка, оптимизация
ТОП-сегодня раздела "Настройка, оптимизация"
 

Mem Reduct 3.3.5

Mem Reduct - небольшая портативная утилита, которая позволяет высвободить до 25% используемой памяти, улучшив тем самым быстродействие и отклик системы. Дает

CCleaner 5.63.7540

CCleaner - популярное приложение для оптимизации ПК, чистки реестра и удаления различного мусора из системы. Освобождает пространство на жестких дисках, благодаря

Win 10 Tweaker 15.2

Простой в использовании твикер для Windows, с помощью которого можно быстро и легко оптимизировать систему и улучшить ее производительность. Все пункты содержат

MSI Afterburner 4.6.2

MSI Afterburner - настоящая находка для истинного оверклокера, с помощью которой можно осуществлять разгон видеокарт NVIDIA и AMD. Утилита включает в себя

Destroy Windows 10 Spying 2.2.2.2

Destroy Windows 10 Spying - небольшая портативная утилита, с помощью которой можно быстро и легко отключить в Windows 7/8/10 параметры телеметрии, отвечающие за

Process Hacker 2.39.124

Process Hacker - мощное приложение для полного контроля над задачами, процессами и службами, с возможностью просмотра их подробной статистики, графиков

скачать Adguard

Отзывы о программе Advanced System Optimizer

Виталий про Advanced System Optimizer 3.9.3645.16880 [19-12-2019]

У меня антивирус пишет Потенциально нежелательная программа. Нашел 20 угроз. А я скачивал с официального сайта официальную версию
| | Ответить

sherbackoffalex про Advanced System Optimizer 3.9.3645.16880 [28-03-2019]

лучший оптимизатор реестра ParagonHardDiskManager 15 Pro (там есть эта функция)
2 | 2 | Ответить

Василий про Advanced System Optimizer 3.9.3645.16880 [05-09-2018]

сИногда не плохо помогала. Но после того, как воспользовавшись дефрагментацией диска у меня пропало 9 Гб., оставив свободного места лишь 0,7 Гб. не пользуюсь ею, по своему опасна. Так ничего и не смог сделать. Пришлось восстанавливать свободное место за счет переброса файлов на другой диск и переустановки ОС. Думайте сами. Но мне доставила очень много неприятностей.
2 | 4 | Ответить

Хакер про Advanced System Optimizer 3.9.1112.16579 [15-11-2015]

Abdulmyan Есть такая похожая прога наз Advance Sistem CareЮ кстате тоже хороше с этими функциями справляетца,так вот в нее входит Прога Obit Unistaler, Эта прога удаляет все что можно , иле если в рестре шариш можеш через рестр
3 | 4 | Ответить

СапСап про Advanced System Optimizer 3.5 [20-02-2014]

Реестр и вправду круто дефрагментирует.
3 | 6 | Ответить

Читать все отзывы (13) / Добавить отзыв
 