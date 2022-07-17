Cacheman для Windows

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Оценка: 3.62/5 голосов - 18
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $29.00
Ограничение:30 дней
Версия:10.70 Build 4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Настройка, оптимизация
Загрузок (сегодня/всего):2 / 14 926 | Статистика
Размер:6,17 Мб
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Cacheman скриншот № 4

Cacheman - утилита, предназначенная для оптимизации операционных систем семейства Windows, которая увеличивает скорость и стабильность работы ПК, оптимизируя кэши, освобождая оперативную память и тонко настраивая множество параметров системы.

Присутствует режим автоматической оптимизации, который не требует глубоких знаний для оптимальной настройки, а также программа имеет несколько автоматических предустановок, позволяющих пользователю выбрать наиболее подходящий режим оптимизации. Возможно предварительное сохранение системных установок для возможного отката.

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Отзывы о программе Cacheman

Даниил про Cacheman 10.70 [10-06-2022]

Не читайте отрицательные отзывы, прога реально работает, даже бесплатная версия.Комп.и ноут.прокачал. Спасибо разработчику!
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Корбен про Cacheman 10.60 [24-02-2020]

Работает. Двухядерный атлон и 8гб ддр2. Эффект весьма заметен, почти как при переходе на SSD.
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Alemox про Cacheman 10.50 [21-07-2018]

Что-то я не понял за что тут платить? Минимум самых банальных настроек, которые можно без установки доп.программ сделать за 5 минут. Никакой оптимизации эта программа не произведёт, только, сама захавает памяти и всё. Не качаёте и тем более не покупайте этот бред.
3 | 12 | Ответить

Cашик про Cacheman 10.015 [16-07-2016]

Нету пояснений о пунктах, которые выбираешь. И ключика активации. Стрёмно юзать такое, если часть системы уже ручками настроена.
3 | 2 | Ответить

игорь игорь про Cacheman 7.5.0.0 [20-09-2012]

я что то не понял эта программма идёт на все компы или не т?
4 | 3 | Ответить

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