Отзывы о программе Cacheman

Даниил Не читайте отрицательные отзывы, прога реально работает, даже бесплатная версия.Комп.и ноут.прокачал. Спасибо разработчику!

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Корбен Работает. Двухядерный атлон и 8гб ддр2. Эффект весьма заметен, почти как при переходе на SSD.

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Alemox Что-то я не понял за что тут платить? Минимум самых банальных настроек, которые можно без установки доп.программ сделать за 5 минут. Никакой оптимизации эта программа не произведёт, только, сама захавает памяти и всё. Не качаёте и тем более не покупайте этот бред.

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Cашик Нету пояснений о пунктах, которые выбираешь. И ключика активации. Стрёмно юзать такое, если часть системы уже ручками настроена.

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