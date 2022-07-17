Cacheman для Windows
|Оценка:
|3.62/5 голосов - 18
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $29.00
|Ограничение:
|30 дней
|Версия:
|10.70 Build 4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Outer Technologies
|Категория:
|Настройка, оптимизация
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 14 926 | Статистика
|Размер:
|6,17 Мб
Cacheman - утилита, предназначенная для оптимизации операционных систем семейства Windows, которая увеличивает скорость и стабильность работы ПК, оптимизируя кэши, освобождая оперативную память и тонко настраивая множество параметров системы.
Присутствует режим автоматической оптимизации, который не требует глубоких знаний для оптимальной настройки, а также программа имеет несколько автоматических предустановок, позволяющих пользователю выбрать наиболее подходящий режим оптимизации. Возможно предварительное сохранение системных установок для возможного отката.
CCleaner - популярное приложение для оптимизации ПК, чистки реестра и удаления различного...
MSI Afterburner - настоящая находка для истинного оверклокера, с помощью которой можно...
Mem Reduct - небольшая портативная утилита, которая позволяет высвободить до 25% используемой...
Простой в использовании твикер для Windows, с помощью которого можно быстро и легко...
CCleaner Portable - портативная (переносная, не требующая инсталляции на компьютер) версия утилиты CCleaner для чистки системного мусора...
Reg Organizer - мощная программа, позволяющая следить за состоянием системного реестра и...
Отзывы о программе Cacheman
Даниил про Cacheman 10.70 [10-06-2022]
Не читайте отрицательные отзывы, прога реально работает, даже бесплатная версия.Комп.и ноут.прокачал. Спасибо разработчику!
| | Ответить
Корбен про Cacheman 10.60 [24-02-2020]
Работает. Двухядерный атлон и 8гб ддр2. Эффект весьма заметен, почти как при переходе на SSD.
| | Ответить
Alemox про Cacheman 10.50 [21-07-2018]
Что-то я не понял за что тут платить? Минимум самых банальных настроек, которые можно без установки доп.программ сделать за 5 минут. Никакой оптимизации эта программа не произведёт, только, сама захавает памяти и всё. Не качаёте и тем более не покупайте этот бред.
3 | 12 | Ответить
Cашик про Cacheman 10.015 [16-07-2016]
Нету пояснений о пунктах, которые выбираешь. И ключика активации. Стрёмно юзать такое, если часть системы уже ручками настроена.
3 | 2 | Ответить
игорь игорь про Cacheman 7.5.0.0 [20-09-2012]
я что то не понял эта программма идёт на все компы или не т?
4 | 3 | Ответить