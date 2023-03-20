АВ студия - мультимедийный программный комплекс для воспроизведения аудио рекламы в магазинах и супермаркетах. Помогает в автоматическом режиме организовать воспроизведение аудио рекламных роликов. Можно задать конкретное время проигрывания рекламы, автоматически задать время воспроизведения по алгоритму (например 10 раз за определенный промежуток времени). Если промежуток времени между соседними рекламными роликами не более 5 минут (можно опционально выбрать другое значение), ролики будут воспроизводится друг за другом. Время между рекламой можно также заполнить любым аудиофоном и утилита смешает музыкальный фон и рекламу. В назначенное время, программа плавно уберет громкость музыки, проиграет звук, который нужен перед рекламой, проиграет рекламный(ые) ролик(и), обозначит завершение рекламы и снова начнет воспроизводить музыкальный фон.



Возможности АВ студии:

Настройка списка воспроизведения на каждый день недели, причем на каждый день возможно установить часы работы

Опция установки громкости музыкального аудиофона отдельно от громкости рекламных роликов

Воспроизведение звукового файла за 5 минут до начала работы, "открытие", за 5 минут до "закрытия" и "закрытие"

Автоматический запуск программы при запуске Windows

Поддерживает форматы аудио файлов: MP3, MP2, MP1, OGG, WAV, AIFF, WAV, AIFF, MP3, MP2, MP1, OGG и др.