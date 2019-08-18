MpcStar для Windows

MpcStar 6.2

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Описание MpcStar 6.2Описание   Скачать MpcStar 6.2СКАЧАТЬ (47,57 Мб) Скриншоты MpcStar 6.2Скриншоты (7)   Статистика MpcStar 6.2Статистика   Отзывы о MpcStar 6.2Отзывы (14)  
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4.81 из 5, всего оценок - 36
  • Рейтинг программы - 4.81 из 5
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MpcStar - бесплатный мультимедийный проигрыватель с встроенным набором необходимых кодеков, с помощью которого можно воспроизводить практически любые аудио и видео файлы.

Также программа предлагает пользователю широкие и специфические возможности настройки видео и звука, обладает качественной поддержкой субтитров различных форматов, присутствует интегрированный видео конвертер, эквалайзер, плейлисты и многое другое.

MpcStar
MpcStar
MpcStar
MpcStar
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 17 671
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлееры - Конверторы - Плееры
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Отзывы о программе MpcStar

Филипп про MpcStar 5.4 [29-08-2014]

Плеером пользуюсь с 2010 года, самая интересная фишка, которая в нем есть - усилитель звука, т.к. у меня тихий ноутбук, то эта фишка очень выручает, да и видео у меня любое хавал.
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MiddleSky про MpcStar 5.4 [12-11-2012]

Хреново проигрываете Как Pot Player видео в 60p не тянет..
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Portes про MpcStar 5.4 [01-07-2012]

Устанавливаются два плеера - видео и аудио. Внешнее оформление весьма посредственное. Набор кодеков слабоват..
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ilqar497 про MpcStar 5.4 [25-06-2012]

отличный плеер
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Stina про MpcStar 5.4 [16-06-2012]

Отличный Плеер. Он Простой, Удобный И У Него Симпатичный Вид. :)
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