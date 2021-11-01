AVS Image Converter для Windows
|Оценка:
|4.38/5 голосов - 29
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|10.1.2.627 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Online Media Technologies Ltd.
|Категория:
|Конверторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|16 / 34 206 | Статистика
|Размер:
|34,99 Мб
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AVS Image Converter - простая в использовании программа для конвертации изображений из одного формата в другой. Позволяет конвертировать графические файлы несколькими щелчками мыши, а также редактировать, добавлять разнообразные эффекты, водяные знаки и т.д.
Возможности приложения:
- Поддерживает: .bmp, .gif, .jpeg, .jpg, .jpe, .jfif, .png, .apng, .tiff, .tif, .tga, .ras, .pdf, .pcx, .psd, .emf, .wmf, .jp2, .j2k, .cr2, .crw, .raf, .dng, .mef, .nef, .orf, .arw
- Создание анимированные изображения GIF и PNG
- Корректировка изображения: поворот, настрайка яркости, контраста и цвета, применение различных эффектов и использование опции автоматической цветокоррекции
- Изменение размера и кадрирование фотографии
- Добавление в изображения текстовый или графический водяной знак
- Просмотр всех изменений во время редактирования, используя окно предварительного просмотра
- Зрительная оценка хода процесса конвертации изображений
- Конвертация изображения из одного формата в другой, не открывая программу, а используя контекстное меню
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Отзывы о программе AVS Image Converter
Артур про AVS Image Converter 5.2.6.306 [19-02-2021]
полтора часа уже идёт подготовка к конвертации,и конца этому по ходу не будет
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STUPIDLUSER про AVS Image Converter 5.2.4.303 [20-10-2020]
Искал нормальный конвертер фотофайлов и, наконец, нашёл. Прога проста в использовании, полностью хорошо русифицирована, поддерживает помимо форматов изображений также конвертацию в файлы электронных документов pdf, занимает около 25 метров на диске, просто чудо-программка, нет слов. Скорее всего, один из лучших бесплатных фотоконвертеров на сегодняшний день. И, самое главное - сохраняет исходные размеры и качество файлов, не урезая их. Советую всем. Большое спасибо авторам данного ПО.
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аленксей про AVS Image Converter 5.2.4.303 [13-04-2020]
наконец то нашёл. понятно легко)))
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Евгений про AVS Image Converter 5.2.3.302 [02-12-2019]