Отзывы о программе AVS Image Converter

STUPIDLUSER

Искал нормальный конвертер фотофайлов и, наконец, нашёл. Прога проста в использовании, полностью хорошо русифицирована, поддерживает помимо форматов изображений также конвертацию в файлы электронных документов pdf, занимает около 25 метров на диске, просто чудо-программка, нет слов. Скорее всего, один из лучших бесплатных фотоконвертеров на сегодняшний день. И, самое главное - сохраняет исходные размеры и качество файлов, не урезая их. Советую всем. Большое спасибо авторам данного ПО.

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