AVS Image Converter для Windows

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Оценка: 4.38/5 голосов - 29
Лицензия: Бесплатная
Версия:10.1.2.627 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Конверторы
Загрузок (сегодня/всего):16 / 34 206 | Статистика
Размер:34,99 Мб
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AVS Image Converter - простая в использовании программа для конвертации изображений из одного формата в другой. Позволяет конвертировать графические файлы несколькими щелчками мыши, а также редактировать, добавлять разнообразные эффекты, водяные знаки и т.д.

Возможности приложения:

  • Поддерживает: .bmp, .gif, .jpeg, .jpg, .jpe, .jfif, .png, .apng, .tiff, .tif, .tga, .ras, .pdf, .pcx, .psd, .emf, .wmf, .jp2, .j2k, .cr2, .crw, .raf, .dng, .mef, .nef, .orf, .arw
  • Создание анимированные изображения GIF и PNG
  • Корректировка изображения: поворот, настрайка яркости, контраста и цвета, применение различных эффектов и использование опции автоматической цветокоррекции
  • Изменение размера и кадрирование фотографии
  • Добавление в изображения текстовый или графический водяной знак
  • Просмотр всех изменений во время редактирования, используя окно предварительного просмотра
  • Зрительная оценка хода процесса конвертации изображений
  • Конвертация изображения из одного формата в другой, не открывая программу, а используя контекстное меню
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Отзывы о программе AVS Image Converter

Артур про AVS Image Converter 5.2.6.306 [19-02-2021]

полтора часа уже идёт подготовка к конвертации,и конца этому по ходу не будет
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STUPIDLUSER про AVS Image Converter 5.2.4.303 [20-10-2020]

Искал нормальный конвертер фотофайлов и, наконец, нашёл. Прога проста в использовании, полностью хорошо русифицирована, поддерживает помимо форматов изображений также конвертацию в файлы электронных документов pdf, занимает около 25 метров на диске, просто чудо-программка, нет слов. Скорее всего, один из лучших бесплатных фотоконвертеров на сегодняшний день. И, самое главное - сохраняет исходные размеры и качество файлов, не урезая их. Советую всем. Большое спасибо авторам данного ПО.
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аленксей про AVS Image Converter 5.2.4.303 [13-04-2020]

наконец то нашёл. понятно легко)))
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Евгений про AVS Image Converter 5.2.3.302 [02-12-2019]

Спасибо! Помогли. Всё класс!!!
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Булат про AVS Image Converter 5.2.2.301 [29-10-2019]

Отлично!!!
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