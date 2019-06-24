Ringtone Maker для Android

Ringtone Maker 46 для Android

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Описание Ringtone Maker 46 для AndroidОписание   Скачать Ringtone Maker 46 для AndroidСКАЧАТЬ (4,73 Мб) Скриншоты Ringtone Maker 46 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Ringtone Maker 46 для AndroidСтатистика   Отзывы о Ringtone Maker 46 для AndroidОтзывы (0)  
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Ringtone Maker - приложение для создания рингтонов, благодаря которому можно с легкостью отрезать любимую часть трека или музыкального файла и использовать полученный результат в качестве мелодии звонка или сигнала уведомления. Также пользователь может управлять списком созданных рингтонов и делиться ими со своими друзьями.

Присутствует поддержка MP3, WAV, AAC, AMR, FLAC и большинство других музыкальных форматов, имеется возможность записывать звук на встроенный диктофон.

Основные возможности:

  • Поддержка MP3, WAV, AAC, AMR, FLAC и других популярных аудио форматов.
  • Возможность записывать звук на встроенный диктофон.
  • Возможность сохранить результат как мелодию звонка, сигнал будильника, уведомление или новый трек для прослушивания.
  • Сканирование аудио файлов, хранящихся в памяти телефона и SD-картах.
  • Редактирование музыки, аудио с двумя опциями: обрезка (удалить левую часть и правую часть) или удалить среднюю часть.
  • Возможность удаления (с подтверждением подтверждения) созданного тона.
  • Управление списком рингтонов.
Ringtone Maker
Ringtone Maker
Ringtone Maker
Ringtone Maker
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы - Рингтоны
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Отзывы о программе Ringtone Maker

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