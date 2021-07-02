Программы для Android » Аудио, Звук » Рингтоны » MediaMonkey Ringtone Maker 1.1.0004

MediaMonkey Ringtone Maker для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.1.0004 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Рингтоны
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:37 Кб
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MediaMonkey Ringtone Maker скриншот № 1
MediaMonkey Ringtone Maker скриншот № 2

MediaMonkey Ringtone Maker - бесплатное дополнение для MediaMonkey, которое позволяет создавать рингтоны или сигналы уведомлений/будильника из MP3, WAV, AAC, M4A и другие аудио-файлов в вашей библиотеке.

Используя этот аддон с MediaMonkey можно перейти в свою коллекцию мультимедиа, найти нужный файл и установить его в качестве стандартного рингтона, персонального рингтона для выбранного абонента или сигнала уведомления.

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