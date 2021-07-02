MediaMonkey Ringtone Maker для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1.0004 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Ventis Media
|Категория:
|Рингтоны
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|37 Кб
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MediaMonkey Ringtone Maker - бесплатное дополнение для MediaMonkey, которое позволяет создавать рингтоны или сигналы уведомлений/будильника из MP3, WAV, AAC, M4A и другие аудио-файлов в вашей библиотеке.
Используя этот аддон с MediaMonkey можно перейти в свою коллекцию мультимедиа, найти нужный файл и установить его в качестве стандартного рингтона, персонального рингтона для выбранного абонента или сигнала уведомления.
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