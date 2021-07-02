MediaMonkey Ringtone Maker - бесплатное дополнение для MediaMonkey, которое позволяет создавать рингтоны или сигналы уведомлений/будильника из MP3, WAV, AAC, M4A и другие аудио-файлов в вашей библиотеке.

Используя этот аддон с MediaMonkey можно перейти в свою коллекцию мультимедиа, найти нужный файл и установить его в качестве стандартного рингтона, персонального рингтона для выбранного абонента или сигнала уведомления.