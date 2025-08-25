Bird Songs: Ringtones — приложение редоставляет собой коллекцию звуков и мелодий с пением птиц: более 400 записей, среди которых привычные голоса птиц и экзотические варианты. Звуки можно использовать в качестве рингтонов, уведомлений, будильников или сигнальных мелодий. Интерфейс максимально прост: достаточно выбрать понравившийся звук и назначить его на звонок, контакт, сообщение или будильник.

Пользователи могут искать мелодии по названию птицы, группировать звуки по категориям и сохранять любимые записи для быстрого доступа. Поддержка множества языков делает приложение удобным для пользователей из разных стран. Наличие звуков водоплавающих, хищных и сельскохозяйственных птиц расширяет выбор и дает возможность подобрать наиболее подходящие варианты под разные ситуации.

Список основных возможностей Bird Songs: