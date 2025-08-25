Bird Songs для Android

Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:7.7 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
Разработчик:
Категория:Рингтоны
Размер:23 Мб
Bird Songs: Ringtones — приложение редоставляет собой коллекцию звуков и мелодий с пением птиц: более 400 записей, среди которых привычные голоса птиц и экзотические варианты. Звуки можно использовать в качестве рингтонов, уведомлений, будильников или сигнальных мелодий. Интерфейс максимально прост: достаточно выбрать понравившийся звук и назначить его на звонок, контакт, сообщение или будильник.

Пользователи могут искать мелодии по названию птицы, группировать звуки по категориям и сохранять любимые записи для быстрого доступа. Поддержка множества языков делает приложение удобным для пользователей из разных стран. Наличие звуков водоплавающих, хищных и сельскохозяйственных птиц расширяет выбор и дает возможность подобрать наиболее подходящие варианты под разные ситуации.

Список основных возможностей Bird Songs:

  • Содержит коллекцию из более 400 звуков и мелодий птиц из разных регионов мира.
  • Дает возможность назначать мелодии как рингтон, уведомления, будильника или звука для контакта.
  • Записи можно искать по названию птицы, группировать и сохранять в отдельный список.
  • Поддерживает более чем 40 языков интерфейса и совместим с различными моделями телефонов и планшетов.
  • Предлагает удобный и простой в использовании интерфейс.
