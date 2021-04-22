Ultimate Stopwatch & Timer — секундомер и таймер обратного отсчета для Android-смартфонов и планшетов. Позволяет использовать смартфон в качестве таймера с точностью до тысячных долей секунды.

Программа отличается простым и в то же время красивым интерфейсом, для которого можно выбрать тему оформления.