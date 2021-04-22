Ultimate Stopwatch & Timer для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:8.0.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Планировщики, календарь, часы
Загрузок (сегодня/всего):3 / 4 650 | Статистика
Размер:1,33 Мб
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Ultimate Stopwatch & Timer — секундомер и таймер обратного отсчета для Android-смартфонов и планшетов. Позволяет использовать смартфон в качестве таймера с точностью до тысячных долей секунды.

Программа отличается простым и в то же время красивым интерфейсом, для которого можно выбрать тему оформления.

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Отзывы о программе Ultimate Stopwatch & Timer

Прохожий1 про Ultimate Stopwatch & Timer 5.0.2 для Android [08-07-2012]

не работает ни вибрация, ни звук. таймер бесполезен получается. на галакси с 3, может кто-то сталкивался с подобной проблемой и знает как решить? буду очень признателен если ответе teslo88@Gmail.com
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