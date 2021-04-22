Ultimate Stopwatch & Timer для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|8.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|geekyouup
|Категория:
|Планировщики, календарь, часы
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 4 650 | Статистика
|Размер:
|1,33 Мб
|СКАЧАТЬ
Ultimate Stopwatch & Timer — секундомер и таймер обратного отсчета для Android-смартфонов и планшетов. Позволяет использовать смартфон в качестве таймера с точностью до тысячных долей секунды.
Программа отличается простым и в то же время красивым интерфейсом, для которого можно выбрать тему оформления.
Fancy Widgets – альтернативные виджеты украсят ваш девайс и проинформируют о важной...
Мобильный трекер привычек для мобильных Android-устройств, который помогает развивать и...
Oiynsoft Calendar - приложение для Android-устройств, которое представляет собой календарь событий на...
Time Tracker - утилита для учета рабочего и личного времени. Вы сможете узнать сколько времени...
Расписание занятий для школы и вузов, которое создано специально для студентов, у которых...
Полезное приложение для мобильных Android-устройств, которое станет незаменимым помощником...
Отзывы о программе Ultimate Stopwatch & Timer
Прохожий1 про Ultimate Stopwatch & Timer 5.0.2 для Android [08-07-2012]
не работает ни вибрация, ни звук. таймер бесполезен получается. на галакси с 3, может кто-то сталкивался с подобной проблемой и знает как решить? буду очень признателен если ответе teslo88@Gmail.com
2 | 2 | Ответить