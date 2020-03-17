VSO Downloader для Windows

VSO Downloader 5.1.1.70

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Описание VSO Downloader 5.1.1.70Описание   Скачать VSO Downloader 5.1.1.70СКАЧАТЬ (27,43 Мб) Скриншоты VSO Downloader 5.1.1.70Скриншоты (3)   Статистика VSO Downloader 5.1.1.70Статистика   Отзывы о VSO Downloader 5.1.1.70Отзывы (12)  
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4.21 из 5, всего оценок - 41
  • Рейтинг программы - 4.21 из 5
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VSO Downloader - шустрый менеджер для многопоточной загрузки файлов, с помощью которого можно легко загружать онлайн-видео с различных сервисов видеохостинга, как например YouTube. Всего же программа поддерживает загрузку с около 100 сайтов.

Для загрузки нет необходимости копировать и вставлять URL-адрес - программа автоматически обнаруживает и скачивает потоковое видео, отсекая при этом различные баннеры и рекламные объявления. Присутствует поддержка HTTP, HTTPS протоколов и прокси-серверов, возможность докачки и прочее.

Что нового в VSO Downloader 5.1.1.70?
  • Улучшения в работе программы
  • Исправлены ошибки
  • Обновлены переводы
VSO Downloader
VSO Downloader
VSO Downloader
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)5 / 25 828
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗагрузка файлов
ТОП-сегодня раздела "Загрузка файлов"
 

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Отзывы о программе VSO Downloader

Uriy про VSO Downloader 5.0.1.51 [07-05-2018]

Прога "Условно бесплатная"!!! Качает 50% и все! Модера на кол за такой развод
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Александр про VSO Downloader 5.0.1.51 [17-04-2018]

Мне нравится, только когда работает программа не войдешь ни в какой сайт
2 | 2 | Ответить

Dflame про VSO Downloader 4.4.0.8 [03-04-2016]

Какая бесплатная? Качает 50% и просит заплатить. Дорого. Без оплаты вообще не работает.
8 | 3 | Ответить

вася про VSO Downloader 4.4.0.8 [27-12-2015]

стоит одна версия на двух разных компах, на одном и том же сайте - один видео качает в хд разрешении ,а на другом компе те же ролики хд качаються в 680х480 и никак нигде не выбрать не могу как изменить разрешение ролика при закачке?
2 | 2 | Ответить

Спецмор про VSO Downloader 3.1.2.5 [16-01-2014]

Не работает вообще, ни одна версия. Но при И-нете по тел. линии с маршрутизатором работала нормально. В чем тогда тут дело?
6 | 2 | Ответить

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