VSO Downloader - шустрый менеджер для многопоточной загрузки файлов, с помощью которого можно легко загружать онлайн-видео с различных сервисов видеохостинга, как например YouTube. Всего же программа поддерживает загрузку с около 100 сайтов.

Для загрузки нет необходимости копировать и вставлять URL-адрес - программа автоматически обнаруживает и скачивает потоковое видео, отсекая при этом различные баннеры и рекламные объявления. Присутствует поддержка HTTP, HTTPS протоколов и прокси-серверов, возможность докачки и прочее.