SlimBrowser для Windows
|Оценка:
|4.39/5 голосов - 127
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|15.0.1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|FlashPeak, Inс.
|Категория:
|Браузеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|6 / 44 442 | Статистика
|Размер:
|51,83 Мб
SlimBrowser - бесплатный, мощный и универсальный браузер, в котором имеется все необходимое для комфортного серфинга в сети Интернет. Присутствует встроенный блокиратор всплывающих окон, автозаполнение форм, автоввод логинов и паролей, возможность "на лету" исправлять ошибки в скриптах, поддерживается смена скинов и еще очень много полезных функций.
Ключевые преимущества SlimBrowser:
- Автоматическое заполнение форм.
- Сверхбыстрый менеджер загрузок.
- Мгновенная загрузка фото и обрамление фотографий в рамки.
- Возможность легко и просто делиться веб-страницей, изображением или фрагментом текста на любой странице facebook, не покидая веб-страницы.
- Загрузка видео с YouTube на самой высокой скорости. Вы также можете конвертировать загруженное видео в mp3-файл.
- Открытие нескольких сайтов, как группы сайтов.
- Встроенный блокировщик рекламы.
- Перевод веб-страниц и текста.
- Блокировка всплывающих окон при помощи Блокировщика всплывающих окон.
- Отображение текущих погодных условий непосредственно в окне браузера.
- Большое количество скинов для настройки внешнего вида SlimBrowser в соответствии с вашим вкусом.
- Удобная интеграция с популярными веб-сервисами, такими как Twitter, Google Plus, Blogger, Wordpress, Gmail, Hotmail, StumbleUpon и т.д.
- Исправлены мелкие ошибки
Предоставляет надежную защиту персональной информации и конфиденциальности, которая...
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Отзывы о программе SlimBrowser
mitmash про SlimBrowser 14.0.0.0 [20-10-2020]
Давно юзаю браузер SlimJet, а тут увидел и решил попробовать данный сабж от того же производителя. Первое впечатление хорошее, но три момента, которые есть в SlimJet, расстроили:
1. На начальной вкладке в окне поиска нет голосового запроса;
2. В меню нет сохранения текущей страницы в виде PDF файла :-((
3. На новой вкладке отсутствует полноценный SpeedDial...
Так что пока остаюсь на SlimJet-те :-((
| 2 | Ответить
Михаил про SlimBrowser 12.0.11.0 [17-08-2020]
Обращение к администрации сайта: скриншот браузера не соответствует действительности. Представлено фото давно устаревшей версии. В реальности браузер похож на Хром, хотя построен на основе Мозилы. Что касается характеристик-отличный браузер. Быстрый,удобный,всё что нужно есть и в месте с тем ничего лишнего. Я перепробовал практически все браузеры. Слим один из лучших,если не лучший. Моя оценка 5+.
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БОРИСвсем привет про SlimBrowser 8.00.005 [17-12-2017]
всем привет--тоже решил попробовать СЛИМ БРАУЗЕР--ну вроде пока на первых шагах ничего--работает не плохо подержу его в роли второго браузера--ну и вот-читаешь ваши отзывы и диву даешся--кто ругает его а кто - хвалит-----но дорогие мои---не в браузере тут дело а в вашем ноутбуке или компе--как же вы это не понимаете
5 | 4 | Ответить
ВЭЭН про SlimBrowser 8.00.001 [12-11-2016]
Браузер попробовал и снес. В работе не понравился. Да и, похоже, в рунете плохиши контролируют.
6 | 4 | Ответить