Отзывы о программе SlimBrowser

mitmash Давно юзаю браузер SlimJet, а тут увидел и решил попробовать данный сабж от того же производителя. Первое впечатление хорошее, но три момента, которые есть в SlimJet, расстроили:

1. На начальной вкладке в окне поиска нет голосового запроса;

2. В меню нет сохранения текущей страницы в виде PDF файла :-((

3. На новой вкладке отсутствует полноценный SpeedDial...

Так что пока остаюсь на SlimJet-те :-((

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Михаил Обращение к администрации сайта: скриншот браузера не соответствует действительности. Представлено фото давно устаревшей версии. В реальности браузер похож на Хром, хотя построен на основе Мозилы. Что касается характеристик-отличный браузер. Быстрый,удобный,всё что нужно есть и в месте с тем ничего лишнего. Я перепробовал практически все браузеры. Слим один из лучших,если не лучший. Моя оценка 5+.

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БОРИСвсем привет всем привет--тоже решил попробовать СЛИМ БРАУЗЕР--ну вроде пока на первых шагах ничего--работает не плохо подержу его в роли второго браузера--ну и вот-читаешь ваши отзывы и диву даешся--кто ругает его а кто - хвалит-----но дорогие мои---не в браузере тут дело а в вашем ноутбуке или компе--как же вы это не понимаете

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User И нравится и не нравится этот браузер

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