SlimBrowser для Windows

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Оценка: 4.39/5 голосов - 127
Лицензия: Бесплатная
Версия:15.0.1.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Браузеры
Загрузок (сегодня/всего):6 / 44 442 | Статистика
Размер:51,83 Мб
SlimBrowser скриншот № 1
SlimBrowser скриншот № 2
SlimBrowser скриншот № 3
SlimBrowser скриншот № 4

SlimBrowser - бесплатный, мощный и универсальный браузер, в котором имеется все необходимое для комфортного серфинга в сети Интернет. Присутствует встроенный блокиратор всплывающих окон, автозаполнение форм, автоввод логинов и паролей, возможность "на лету" исправлять ошибки в скриптах, поддерживается смена скинов и еще очень много полезных функций.

Ключевые преимущества SlimBrowser:

  • Автоматическое заполнение форм.
  • Сверхбыстрый менеджер загрузок.
  • Мгновенная загрузка фото и обрамление фотографий в рамки.
  • Возможность легко и просто делиться веб-страницей, изображением или фрагментом текста на любой странице facebook, не покидая веб-страницы.
  • Загрузка видео с YouTube на самой высокой скорости. Вы также можете конвертировать загруженное видео в mp3-файл.
  • Открытие нескольких сайтов, как группы сайтов.
  • Встроенный блокировщик рекламы.
  • Перевод веб-страниц и текста.
  • Блокировка всплывающих окон при помощи Блокировщика всплывающих окон.
  • Отображение текущих погодных условий непосредственно в окне браузера.
  • Большое количество скинов для настройки внешнего вида SlimBrowser в соответствии с вашим вкусом.
  • Удобная интеграция с популярными веб-сервисами, такими как Twitter, Google Plus, Blogger, Wordpress, Gmail, Hotmail, StumbleUpon и т.д.
Что нового в SlimBrowser 15.0.1.0?
  • Исправлены мелкие ошибки
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Отзывы о программе SlimBrowser

mitmash про SlimBrowser 14.0.0.0 [20-10-2020]

Давно юзаю браузер SlimJet, а тут увидел и решил попробовать данный сабж от того же производителя. Первое впечатление хорошее, но три момента, которые есть в SlimJet, расстроили:
1. На начальной вкладке в окне поиска нет голосового запроса;
2. В меню нет сохранения текущей страницы в виде PDF файла :-((
3. На новой вкладке отсутствует полноценный SpeedDial...
Так что пока остаюсь на SlimJet-те :-((
| 2 | Ответить

Михаил про SlimBrowser 12.0.11.0 [17-08-2020]

Обращение к администрации сайта: скриншот браузера не соответствует действительности. Представлено фото давно устаревшей версии. В реальности браузер похож на Хром, хотя построен на основе Мозилы. Что касается характеристик-отличный браузер. Быстрый,удобный,всё что нужно есть и в месте с тем ничего лишнего. Я перепробовал практически все браузеры. Слим один из лучших,если не лучший. Моя оценка 5+.
1 | | Ответить

БОРИСвсем привет про SlimBrowser 8.00.005 [17-12-2017]

всем привет--тоже решил попробовать СЛИМ БРАУЗЕР--ну вроде пока на первых шагах ничего--работает не плохо подержу его в роли второго браузера--ну и вот-читаешь ваши отзывы и диву даешся--кто ругает его а кто - хвалит-----но дорогие мои---не в браузере тут дело а в вашем ноутбуке или компе--как же вы это не понимаете
5 | 4 | Ответить

User про SlimBrowser 8.00.001 [25-11-2016]

И нравится и не нравится этот браузер
3 | 2 | Ответить

ВЭЭН про SlimBrowser 8.00.001 [12-11-2016]

Браузер попробовал и снес. В работе не понравился. Да и, похоже, в рунете плохиши контролируют.
6 | 4 | Ответить

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