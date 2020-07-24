Gigabyte EasyTune для Windows

Gigabyte EasyTune B20.0214.1 AMD / B19.1202.1 Intel

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Описание Gigabyte EasyTune B20.0214.1 AMD / B19.1202.1 IntelОписание   Скачать Gigabyte EasyTune B20.0214.1 AMD / B19.1202.1 IntelСКАЧАТЬ (12,51 Мб) Скриншоты Gigabyte EasyTune B20.0214.1 AMD / B19.1202.1 IntelСкриншоты (2)   Статистика Gigabyte EasyTune B20.0214.1 AMD / B19.1202.1 IntelСтатистика   Отзывы о Gigabyte EasyTune B20.0214.1 AMD / B19.1202.1 IntelОтзывы (5)  
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4.54 из 5, всего оценок - 24
  • Рейтинг программы - 4.54 из 5
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Gigabyte EasyTune - фирменная утилита, призванная облегчить процесс разгона систем, собранных на базе материнских плат от компании Gigabyte.

Присутствует возможность изменения значения множителя системной шины, частот AGP, PCI и DRAM, а также имеется возможность восстановления настроек по умолчанию. Кроме того с помощью программы пользователь получает массу исчерпывающей информации о ЦП (частота, вольтаж, производитель, кэш и пр.), оперативной памяти, температуре, напряжении и скорости вращения кулеров. Доступна функция задания пороговых значений и оповещения при их нарушении.

Gigabyte EasyTune
Gigabyte EasyTune
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)19 / 39 862
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНастройка, оптимизация
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Отзывы о программе Gigabyte EasyTune

Сергей про Gigabyte EasyTune B15.0210.1 [23-07-2020]

Не устанавливайте эту утилиту
Вызывает синий экран
Меняет контроллер SATA
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слава про Gigabyte EasyTune B13.1114.1 [05-03-2018]

Скачивал перед этим 6 версию проги,при установке вырубается с дребованием какогото апп центра. Сырая программа какбудто школьник ее делал..
5 | 4 | Ответить

Олег в ответ слава про Gigabyte EasyTune B15.0210.1 [30-04-2019]

Объясняю школьнику. Вы скачивали версию EasyTune более позднюю, не 6-ю. она не работает без AppCenter. В более новых версиях программы мониторинг кулеров перенесен в другую прогу SIV, работающую тоже только с APPCenter
2 | 2 | Ответить

Дмитрий про Gigabyte EasyTune B13.1114.1 [24-10-2015]

Попытался установить, чёрный экран, комп не подаёт жизни, нажал на ребут, пишет что винда эрорила, отправил данные в майкрасофт.
3 | 9 | Ответить

Виктория про Gigabyte EasyTune B13.1114.1 [08-06-2014]

Прога вызывает синий экран
9 | 21 | Ответить

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