Gigabyte EasyTune - фирменная утилита, призванная облегчить процесс разгона систем, собранных на базе материнских плат от компании Gigabyte.
Присутствует возможность изменения значения множителя системной шины, частот AGP, PCI и DRAM, а также имеется возможность восстановления настроек по умолчанию. Кроме того с помощью программы пользователь получает массу исчерпывающей информации о ЦП (частота, вольтаж, производитель, кэш и пр.), оперативной памяти, температуре, напряжении и скорости вращения кулеров. Доступна функция задания пороговых значений и оповещения при их нарушении.
Process Hacker - мощное приложение для полного контроля над задачами, процессами и службами, с возможностью просмотра их подробной статистики, графиков
Отзывы о программе Gigabyte EasyTune
Сергей про Gigabyte EasyTune B15.0210.1 [23-07-2020]
Не устанавливайте эту утилиту
Вызывает синий экран
Меняет контроллер SATA | | Ответить
слава про Gigabyte EasyTune B13.1114.1 [05-03-2018]
Скачивал перед этим 6 версию проги,при установке вырубается с дребованием какогото апп центра. Сырая программа какбудто школьник ее делал.. 5 | 4 | Ответить
Олег в ответ слава про Gigabyte EasyTune B15.0210.1 [30-04-2019]
Объясняю школьнику. Вы скачивали версию EasyTune более позднюю, не 6-ю. она не работает без AppCenter. В более новых версиях программы мониторинг кулеров перенесен в другую прогу SIV, работающую тоже только с APPCenter 2 | 2 | Ответить
Дмитрий про Gigabyte EasyTune B13.1114.1 [24-10-2015]
Попытался установить, чёрный экран, комп не подаёт жизни, нажал на ребут, пишет что винда эрорила, отправил данные в майкрасофт. 3 | 9 | Ответить
Виктория про Gigabyte EasyTune B13.1114.1 [08-06-2014]