Acoustica для Windows

Acoustica 7.1.15

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Описание Acoustica 7.1.15Описание   Скачать Acoustica 7.1.15СКАЧАТЬ (41,73 Мб) Скриншоты Acoustica 7.1.15Скриншоты (3)   Статистика Acoustica 7.1.15Статистика   Отзывы о Acoustica 7.1.15Отзывы (1)  
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4.30 из 5, всего оценок - 10
  • Рейтинг программы - 4.30 из 5
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Acoustica - комплексное решение для профессионального создания, обработки и редактирования аудио-файлов, которое предоставляет пользователю доступ к большому количеству разнообразных инструментов и эффектов (реверберация, фленджер, хорус и др.). С помощью программы можно добиться более качественного звучания композиций, очистив запись от фоновых шумов, щелчков и тресков.

В программе присутствуют модули для анализа, редактирования аудио, записи дисков, имеется возможность работать с 32-битным звуком c частотой дискретизации до 384 кГц, поддерживается пакетная обработка файлов, внешние DirectX и VST плагины и многое другое.

Acoustica
Acoustica
Acoustica
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $39.90
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 6 569
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыDJ Студии, микшеры - Редакторы аудио
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Отзывы о программе Acoustica

Элориан про Acoustica 6.0 (build 8) Standart [14-06-2013]

Неплохо, мне норм
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