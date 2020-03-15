SpeedyFox - небольшая утилита для популярных браузеров, а также для Skype и Viber, предназначенная для ускорения их работы. Позволяет до трех раз увеличить скорость загрузки, оптимизируя sqlite-базы в папках, где хранятся закладки, cookies, различные настройки, журналы загрузок, журналы посещения ресурсов и многое другое, удаляет пустые ячейки из файлов и оставляет в них только нужную информацию.
SpeedyFox сжимает базы данных без потери фактических данных. Базы начинают работать быстрее и занимают меньше места на диске.
OkTools - плагин для браузеров, который расширяет стандартные возможности социальной сети Одноклассники. С его помощью вы сможете скачивать музыку и видео,
Отзывы о программе SpeedyFox
Алекс23 про SpeedyFox 2.0.14 [19-02-2016]
Программка неплохая, но зараженная. Аккуратнее. 2 | 7 | Ответить
Геракл про SpeedyFox 2.0.14 [23-01-2016]
А разве это не та же утилита которую можно скачать с "дополнения"? 2 | 2 | Ответить
илья про SpeedyFox 2.0.11.81 [29-01-2015]
а расширение speedy boost хуже этой утилиты?) 2 | 8 | Ответить
(ерж про SpeedyFox 2.0.5 [19-10-2013]
Скорость работы браузеров (Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera 12.16) повысилась заметно, вот правда непонятно, как вернуть настройки браузера до оптимизации этой утилитой, если такое желание вдруг появится. 2 | 2 | Ответить