SpeedyFox - небольшая утилита для популярных браузеров, а также для Skype и Viber, предназначенная для ускорения их работы. Позволяет до трех раз увеличить скорость загрузки, оптимизируя sqlite-базы в папках, где хранятся закладки, cookies, различные настройки, журналы загрузок, журналы посещения ресурсов и многое другое, удаляет пустые ячейки из файлов и оставляет в них только нужную информацию.

SpeedyFox сжимает базы данных без потери фактических данных. Базы начинают работать быстрее и занимают меньше места на диске.

Поддерживаемые программы: Firefox, Chrome, Chromium, Skype, Thunderbird, Opera, Vivaldi, Yandex Browser, Epic Privacy Browser, Cyberfox, FossaMail, Viber, Slimjet Browser, Pale Moon, SeaMonkey.