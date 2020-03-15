SpeedyFox для Windows

SpeedyFox 2.0.28

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Описание SpeedyFox 2.0.28Описание   Скачать SpeedyFox 2.0.28СКАЧАТЬ (679 Кб) Скриншоты SpeedyFox 2.0.28Скриншоты (2)   Статистика SpeedyFox 2.0.28Статистика   Отзывы о SpeedyFox 2.0.28Отзывы (12)  
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4.18 из 5, всего оценок - 28
  • Рейтинг программы - 4.18 из 5
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SpeedyFox - небольшая утилита для популярных браузеров, а также для Skype и Viber, предназначенная для ускорения их работы. Позволяет до трех раз увеличить скорость загрузки, оптимизируя sqlite-базы в папках, где хранятся закладки, cookies, различные настройки, журналы загрузок, журналы посещения ресурсов и многое другое, удаляет пустые ячейки из файлов и оставляет в них только нужную информацию.

SpeedyFox сжимает базы данных без потери фактических данных. Базы начинают работать быстрее и занимают меньше места на диске.

Поддерживаемые программы: Firefox, Chrome, Chromium, Skype, Thunderbird, Opera, Vivaldi, Yandex Browser, Epic Privacy Browser, Cyberfox, FossaMail, Viber, Slimjet Browser, Pale Moon, SeaMonkey.

Что нового в SpeedyFox 2.0.28?
  • SQLite обновлена до 3.31.1
SpeedyFox
SpeedyFox
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)3 / 27 247
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУтилиты к браузерам
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Отзывы о программе SpeedyFox

Алекс23 про SpeedyFox 2.0.14 [19-02-2016]

Программка неплохая, но зараженная. Аккуратнее.
2 | 7 | Ответить

Геракл про SpeedyFox 2.0.14 [23-01-2016]

А разве это не та же утилита которую можно скачать с "дополнения"?
2 | 2 | Ответить

илья про SpeedyFox 2.0.11.81 [29-01-2015]

а расширение speedy boost хуже этой утилиты?)
2 | 8 | Ответить

(ерж про SpeedyFox 2.0.5 [19-10-2013]

Скорость работы браузеров (Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera 12.16) повысилась заметно, вот правда непонятно, как вернуть настройки браузера до оптимизации этой утилитой, если такое желание вдруг появится.
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Денис про SpeedyFox 2.0.4 [28-09-2013]

кстати,реально помогло ускорило Firefox
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