STANDARD Codecs for Windows 7, 8, 10 - пакет фильтров и аудио (видео) кодеков от разработчика Vista Codec Package и Windows 7 Codecs, после инсталляции которого можно без проблем воспроизводить при помощи любого проигрывателя мультимедийные файлы в ОС Windows 8 - 10. При установке программа автоматически деинсталлирует уже установленные кодеки, при этом заменяя их собственными для обеспечения лучшей совместимости.

По аналогии со своим предшественником ADVANCED Codecs, данная программа не включает в себя никаких дополнительных проигрывателей и не изменяет системные ассоциации файлов. Также поддерживается воспроизведение потокового видео в нескольких форматах. Каждый компонент пакета может быть удален отдельно без необходимости удаления всех кодеков.