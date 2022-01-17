STANDARD Codecs for Windows 7, 8, 10, 11 для Windows
|Оценка:
|4.31/5 голосов - 61
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|11.9.8 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Shark007
|Категория:
|Кодеки, декодеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 48 115 | Статистика
|Размер:
|40,35 Мб
|СКАЧАТЬ
STANDARD Codecs for Windows 7, 8, 10 - пакет фильтров и аудио (видео) кодеков от разработчика Vista Codec Package и Windows 7 Codecs, после инсталляции которого можно без проблем воспроизводить при помощи любого проигрывателя мультимедийные файлы в ОС Windows 8 - 10. При установке программа автоматически деинсталлирует уже установленные кодеки, при этом заменяя их собственными для обеспечения лучшей совместимости.
По аналогии со своим предшественником ADVANCED Codecs, данная программа не включает в себя никаких дополнительных проигрывателей и не изменяет системные ассоциации файлов. Также поддерживается воспроизведение потокового видео в нескольких форматах. Каждый компонент пакета может быть удален отдельно без необходимости удаления всех кодеков.
K-Lite Codec Pack - универсальный "must have" набор кодеков, фильтров и инструментов для...
Пакет всех самых необходимых кодеков, фильтров и плагинов для безпроблемного и...
x264 Video Codec - бесплатный кодек для кодирования и высококачественного сжатия видеопотоков в...
Media Player Codec Pack - пакет кодеков для воспроизведения практически всех современных аудио и...
Windows 7 - набор самых необходимых кодеков для просмотра видео наиболее популярных форматов,...
Бесплатный видеокодек, обладающий высокой степенью сжатия, скоростью работы и отличным...
Отзывы о программе STANDARD Codecs for Windows 7, 8, 10, 11
Прапраправнук Джидая про STANDARD Codecs for Windows 7, 8, 10 4.6.2 [02-03-2017]
Странная программа,как и её аналог ADVANCED Codecs:каждый день выходит новая версия!Каждый день!Они,что туда вирусы и трояны засовывают,чтобы следить за людьми?!Но,ведь у всех антивирусы стоят-они вирусы удаляют,значит эти разрабы новые впихивают и так ежедневно!Смысл их действий?!Где логика тогда в выпуске ежедневно (!) новой версии кодеков?
2 | 2 | Ответить
Zona про STANDARD Codecs for Windows 7, 8, 10 2.3.7 [14-12-2014]
Prikolschik1 про Windows 8 Codecs 1.5.5 [02-05-2013]