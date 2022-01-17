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STANDARD Codecs for Windows 7, 8, 10, 11 для Windows

Описание
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Оценка: 4.31/5 голосов - 61
Лицензия: Бесплатная
Версия:11.9.8 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Кодеки, декодеры
Загрузок (сегодня/всего):0 / 48 115 | Статистика
Размер:40,35 Мб
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STANDARD Codecs for Windows 7, 8, 10, 11 скриншот № 1

STANDARD Codecs for Windows 7, 8, 10 - пакет фильтров и аудио (видео) кодеков от разработчика Vista Codec Package и Windows 7 Codecs, после инсталляции которого можно без проблем воспроизводить при помощи любого проигрывателя мультимедийные файлы в ОС Windows 8 - 10. При установке программа автоматически деинсталлирует уже установленные кодеки, при этом заменяя их собственными для обеспечения лучшей совместимости.

По аналогии со своим предшественником ADVANCED Codecs, данная программа не включает в себя никаких дополнительных проигрывателей и не изменяет системные ассоциации файлов. Также поддерживается воспроизведение потокового видео в нескольких форматах. Каждый компонент пакета может быть удален отдельно без необходимости удаления всех кодеков.

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Отзывы о программе STANDARD Codecs for Windows 7, 8, 10, 11

Прапраправнук Джидая про STANDARD Codecs for Windows 7, 8, 10 4.6.2 [02-03-2017]

Странная программа,как и её аналог ADVANCED Codecs:каждый день выходит новая версия!Каждый день!Они,что туда вирусы и трояны засовывают,чтобы следить за людьми?!Но,ведь у всех антивирусы стоят-они вирусы удаляют,значит эти разрабы новые впихивают и так ежедневно!Смысл их действий?!Где логика тогда в выпуске ежедневно (!) новой версии кодеков?
2 | 2 | Ответить

Zona про STANDARD Codecs for Windows 7, 8, 10 2.3.7 [14-12-2014]

ясен пень-k lite ставь
7 | 2 | Ответить

Prikolschik1 про Windows 8 Codecs 1.5.5 [02-05-2013]

Что то я незаметил премен. ОС WINDOWS 8/64
2 | 18 | Ответить

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