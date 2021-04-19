Galaxy для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 6
Лицензия: Бесплатная
Версия:9.4.21 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:ICQ, чаты, пейджеры
Загрузок (сегодня/всего):1 / 19 471 | Статистика
Размер:8,33 Мб
СКАЧАТЬ
Galaxy скриншот № 2
Galaxy скриншот № 3
Galaxy скриншот № 4

Galaxy — очень популярный чат, в котором зарегистрировано более 35 миллионов пользователей по всему миру. В чате Galaxy вы сами создаете своего персонажа, сами создаете свою планету и приглашаете на нее своих друзей.

Galaxy это:

  • возможность отправки SMS;
  • обмен фотографиями;
  • онлайновые игры;
  • возможность справлять свадьбы;
  • виртуальные питомцы;
  • множество конкурсов;
  • много новых друзей.
ТОП-сегодня раздела "ICQ, чаты, пейджеры"
 

скачать ViberViber 15.0.0.0

Viber – популярное кросс-платформенное приложения для общения. После установки программа...

скачать WhatsAppWhatsApp 2.21.6.17

WhatsApp – популярное приложения для комфортного и надежного общения с друзьями и близкими....

скачать Plus MessengerPlus Messenger 4.2.1.1

Бесплатный, быстрый и безопасный мессенджер, являющийся неофициальным клиентом Telegram....

скачать Skype LiteSkype Lite 1.84.76.1

Облегченная версия популярного мессенджера Skype Lite идеально подойдет для ограниченных...

скачать Messenger KidsMessenger Kids 126.0.0.12.118

Мессенджер от создателя Facebook поможет родителям более детально контролировать общение...

скачать SnaappySnaappy 1.5.658

Snaappy – бесплатный и стильный мессенджер позволяет звонить и отправлять сообщения,...

Отзывы о программе Galaxy

лии про Galaxy 8.0.16ow для Android [28-04-2015]

ху@ня не успеваешь зарегестрироватся как через 30-60 минут тебя удаляют!
2 | 2 | Ответить

serfer про Galaxy 7.2 для Android [01-08-2012]

вы издеваетесь издатели, ну почему персонажи такие здоровые???
2 | 2 | Ответить

Читать все отзывы (2) / Добавить отзыв