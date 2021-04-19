Galaxy для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 6
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|9.4.21 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Mobstudio
|Категория:
|ICQ, чаты, пейджеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 19 471 | Статистика
|Размер:
|8,33 Мб
|СКАЧАТЬ
Galaxy — очень популярный чат, в котором зарегистрировано более 35 миллионов пользователей по всему миру. В чате Galaxy вы сами создаете своего персонажа, сами создаете свою планету и приглашаете на нее своих друзей.
Galaxy это:
- возможность отправки SMS;
- обмен фотографиями;
- онлайновые игры;
- возможность справлять свадьбы;
- виртуальные питомцы;
- множество конкурсов;
- много новых друзей.
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Отзывы о программе Galaxy
лии про Galaxy 8.0.16ow для Android [28-04-2015]
ху@ня не успеваешь зарегестрироватся как через 30-60 минут тебя удаляют!
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serfer про Galaxy 7.2 для Android [01-08-2012]
вы издеваетесь издатели, ну почему персонажи такие здоровые???
2 | 2 | Ответить