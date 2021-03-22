AVG Clear - утилита для полного удаления с компьютера всех следов установки антивирусных программ AVG. Поможет очистить записи реестра, пользовательские настройки, установочные файлы и прочее.

Это приложение пригодится в том случае, когда стандартный метод удаления продуктов AVG был завершен с ошибками.

AVG Clear удаляет все версии AVG Internet Security, AVG AntiVirus и бесплатного антивируса AVG AntiVirus Free.