AVG Remover для Windows
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 11
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|21.2.6096.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|AVG Mobile
|Категория:
|Деинсталяторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|28 / 31 403 | Статистика
|Размер:
|13,6 Мб
|СКАЧАТЬ
AVG Clear - утилита для полного удаления с компьютера всех следов установки антивирусных программ AVG. Поможет очистить записи реестра, пользовательские настройки, установочные файлы и прочее.
Это приложение пригодится в том случае, когда стандартный метод удаления продуктов AVG был завершен с ошибками.
AVG Clear удаляет все версии AVG Internet Security, AVG AntiVirus и бесплатного антивируса AVG AntiVirus Free.
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Отзывы о программе AVG Remover
Сергей М про AVG Remover 1.0.1.5 [27-07-2017]
Подскажите пожалуйста AVG Intenet Security 2016 этой утилитой тоже можно удалить ?
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