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Hotels.com для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:83.5.1.1.release-83_5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Поиск
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:45,03 Мб
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Hotels.com - приложение, которое предлагает все необходимые возможности, чтобы забронировать идеальное место для проживания.

Особенности Hotels.com:

  • Возможность бронировать жилье (квартиры, роскошные курортные отели, мини-отели, мотели, отпускное жилье и т. д.) по всему миру (более чем 1 000 000 объектов размещения).
  • Функция "Местные предложения на сегодня" — отличный способ сэкономить при бронировании отелей в последний момент
  • Бесплатная отмена бронирования в большинстве отелей.
  • Поиск и сравнение туристических предложений и цен на отпускное жилье перед бронированием поездки.
  • Дополнительные награды в приложении.
  • Возможность отфильтровать результаты по тематике для различных типов поездок.
  • Просмотр расположения отелей или отпускного жилья на карте и чтение проверенных отзывов гостей.
  • Сохранение понравившихся отелей.
  • Возможность платить при бронировании или позже в большинстве отелей.
  • Сохранение платежных реквизитов, чтобы бронировать будущие поездки еще быстрее.
  • Сохранение подтверждения бронирования и получение доступа к сведениям о вашем бронировании отеля или отпускного жилья в любое время, даже без доступа к Интернету.
  • Управление бронированием отелей или отпускного жилья на ходу.
  • Возможность связаться с владельцами жилья прямо через приложение.
  • Push-уведомления/
  • И многое другое...
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