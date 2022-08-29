Hotels.com для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|83.5.1.1.release-83_5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Hotels.com
|Категория:
|Поиск
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|45,03 Мб
Hotels.com - приложение, которое предлагает все необходимые возможности, чтобы забронировать идеальное место для проживания.
Особенности Hotels.com:
- Возможность бронировать жилье (квартиры, роскошные курортные отели, мини-отели, мотели, отпускное жилье и т. д.) по всему миру (более чем 1 000 000 объектов размещения).
- Функция "Местные предложения на сегодня" — отличный способ сэкономить при бронировании отелей в последний момент
- Бесплатная отмена бронирования в большинстве отелей.
- Поиск и сравнение туристических предложений и цен на отпускное жилье перед бронированием поездки.
- Дополнительные награды в приложении.
- Возможность отфильтровать результаты по тематике для различных типов поездок.
- Просмотр расположения отелей или отпускного жилья на карте и чтение проверенных отзывов гостей.
- Сохранение понравившихся отелей.
- Возможность платить при бронировании или позже в большинстве отелей.
- Сохранение платежных реквизитов, чтобы бронировать будущие поездки еще быстрее.
- Сохранение подтверждения бронирования и получение доступа к сведениям о вашем бронировании отеля или отпускного жилья в любое время, даже без доступа к Интернету.
- Управление бронированием отелей или отпускного жилья на ходу.
- Возможность связаться с владельцами жилья прямо через приложение.
- Push-уведомления/
- И многое другое...
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