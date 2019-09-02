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SuperRam 7.9.2.2019
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4.15 из 5, всего оценок - 70
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- Рейтинг программы - 4.15 из 5
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SuperRam - это инструмент для оптимизации и управления компьютерной памятью. Работать с программой просто - с ней справится даже человек, никогда раньше не работавший с подобными утилитами. Вам будет достаточно выбрать объем памяти, который будет использоваться, и объем, который следует освободить, после чего нажать кнопку "ОК". Остальное сделает программа сделает самостоятельно.
Эффект, как уверяют создатели программы, будет заметен моментально - выразится это, конечно же, в первую очередь, в быстродействии программ, которые до этого могли отчаянно "тормозить". Кроме этого, программа всегда покажет вам график, на котором ясно видно, какой объем памяти используется, а какой - свободен.
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|Что нового в SuperRam 7.9.2.2019?
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Отзывы о программе SuperRam
Тема про SuperRam 6.4.07.2014 [23-04-2014]
а если неставить галочку на запуск вместе с windows 7x64 винда неполетит
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(ерж про SuperRam 6.7.1.2013 [02-07-2013]
Уже и на русском языке.
1 | 1 | Ответить
(ерж про SuperRam 6.5.20.2013 [23-05-2013]
А это программа совместима с PCBoost 4?
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Илез про SuperRam 6.4.8.2013 [14-04-2013]
а проблем с PGWARE потом точно не будет?
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Rikmeyster_Haku про SuperRam 6.12.24.2012 [26-12-2012]
Программа неплохая, но всё-таки для оптимизации ОЗУ лучше "Enwotex RAM Manager" + "RAM Saver PRO" :) ИМХО! Я бы не сказал, что эти программы для старых компов ("RAM Saver PRO" даже имеет дополнительные возможности помимо сжатия). Вот у меня, например, ноут с 4gb ОЗУ, но я немогу обойтись без сжатия/оптимизации...привычка :] И довольно таки они оптимизируют работу моего ноута ;] ВСЕМ СОВЕТУЮ!
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