StressMyPC для Windows

StressMyPC 3.44

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Описание StressMyPC 3.44Описание   Скачать StressMyPC 3.44СКАЧАТЬ (37 Кб) Скриншоты StressMyPC 3.44Скриншоты (1)   Статистика StressMyPC 3.44Статистика   Отзывы о StressMyPC 3.44Отзывы (0)  
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StressMyPC - небольшая и простая в использовании утилита, которая позволяет выполнить стресс-тестирование различных компонентов ПК, как например центральный процессор, видеокарта, жесткие диски или батарея у ноутбуков. Программа не требует инсталляции.

Что нового в StressMyPC 3.44?
  • Исправлены ошибки
  • Обновлены переводы
StressMyPC
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 5 703
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыДиагностика, тесты
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Отзывы о программе StressMyPC

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