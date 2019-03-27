Wise Care 365 для Windows

Wise Care 365 5.2.8.523

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Описание Wise Care 365 5.2.8.523Описание   Скачать Wise Care 365 5.2.8.523СКАЧАТЬ (9,81 Мб) Скриншоты Wise Care 365 5.2.8.523Скриншоты (10)   Статистика Wise Care 365 5.2.8.523Статистика   Отзывы о Wise Care 365 5.2.8.523Отзывы (60)  
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4.65 из 5, всего оценок - 72
  • Рейтинг программы - 4.65 из 5
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Wise Care 365 - мощный программный комплекс системных утилит все-в-одном для оптимизации, настройки и очистки ПК. Отличное решение для повышения производительности системы. Есть возможность создания точки восстановления и полной копии реестра.

Особенности приложения:

  • Очистка, дефрагментация и оптимизация реестра Windows.
  • Дефрагментация и освободждение места на жестком диске.
  • Удаление истории посещенных интернет-страниц, используемых файлов и т.п.
  • Восстановление потерянных файлов.
  • Возможность скрытия важных файлов и папок.
  • Предотвращение несанкционированного использования личных данных.
  • Освобождение памяти для повышения производительности игр и ПО.
  • Опция "One Click Tune-up" для быстрой оптимизации компьютера.
  • Высокая скорость сканирования.
Что нового в Wise Care 365 5.2.8.523?
  • Улучшения в работе программы
  • Обновлены различные переводы
  • Исправлены ошибки
Wise Care 365
Wise Care 365
Wise Care 365
Wise Care 365
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $39.95
Ограничение в работе программыфункциональные ограничения
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)9 / 68 729
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНастройка, оптимизация - Реестр, Автозагрузка - Очистка диска
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Отзывы о программе Wise Care 365

Людмила про Wise Care 365 5.23.518 [10-01-2019]

Поставил Wise Care 365 знакомый, хотел блеснуть эрудицией - неделю была в кошмаре. За такие сырые программы надо снимать головы и штрафы с разработчиков.
1 | | Ответить

гагик про Wise Care 365 5.22.517 [14-12-2018]

Прогой пользуюсь 10 дней и пока все хорошо.Понравилась встроенная опция оптимизации памяти, регулярно оповещающая о сотнях мегабайтах выгрузки нагрузки памяти(подтверждается гаджетом). Комп стал работать заметно шустрее. Не понравилось,что прога рекомендует отключать для повышения скорости автозагрузки системы ряд нужных процессов, например опцию стабилизации и производительности текущих процессов. Надо читать, а затем самому решать.В остальном пока доволен.
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Виктория про Wise Care 365 4.81.463 [16-02-2018]

Программа нашла массу ошибок и мусора,обрадовалась,потом заметила с каждым днем компьютер тормозит и сильно ,не могла зайти в браузер по 5 минут ждала,удалила к такой мать,теперь все норм
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Владимир про Wise Care 365 4.79.462 [01-02-2018]

Пол года мучался- перестал работать Порт Пллер и ничего не помогало никакие обновления и переустановка системы! Сегодня в 3-00 осенило попробую убрать Wise Care 365 - убрал ее к ебе..ней матери и у меня заработал мой любимый плеер
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Крит в ответ Владимир про Wise Care 365 4.79.462 [01-02-2018]

Все гениальное просто :)
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Александр про Wise Care 365 4.62.440 [06-05-2017]

Прочитал много отзывов и решил стать на защиту этой программы. Wise Care 365 Pro пользуюсь очень давно, если есть обновления, то сразу же обновляюсь. В этой чудо-программе есть все, что нужно для оптимизации компьютера, вот только не нужно лезть туда, куда Вас не просят. До этого пользовался такими программами как CCleaner и Glary Utilites, теперь пользуюсь только Wise Care 365 Pro! Ребята, прога отличная не пожалеете! Всем удачи!
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