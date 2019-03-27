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Wise Care 365 5.2.8.523
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4.65 из 5, всего оценок - 72
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- Рейтинг программы - 4.65 из 5
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Wise Care 365 - мощный программный комплекс системных утилит все-в-одном для оптимизации, настройки и очистки ПК. Отличное решение для повышения производительности системы. Есть возможность создания точки восстановления и полной копии реестра.
Особенности приложения:
- Очистка, дефрагментация и оптимизация реестра Windows.
- Дефрагментация и освободждение места на жестком диске.
- Удаление истории посещенных интернет-страниц, используемых файлов и т.п.
- Восстановление потерянных файлов.
- Возможность скрытия важных файлов и папок.
- Предотвращение несанкционированного использования личных данных.
- Освобождение памяти для повышения производительности игр и ПО.
- Опция "One Click Tune-up" для быстрой оптимизации компьютера.
- Высокая скорость сканирования.
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|Что нового в Wise Care 365 5.2.8.523?
- Улучшения в работе программы
- Обновлены различные переводы
- Исправлены ошибки
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Отзывы о программе Wise Care 365
Людмила про Wise Care 365 5.23.518 [10-01-2019]
Поставил Wise Care 365 знакомый, хотел блеснуть эрудицией - неделю была в кошмаре. За такие сырые программы надо снимать головы и штрафы с разработчиков.
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гагик про Wise Care 365 5.22.517 [14-12-2018]
Прогой пользуюсь 10 дней и пока все хорошо.Понравилась встроенная опция оптимизации памяти, регулярно оповещающая о сотнях мегабайтах выгрузки нагрузки памяти(подтверждается гаджетом). Комп стал работать заметно шустрее. Не понравилось,что прога рекомендует отключать для повышения скорости автозагрузки системы ряд нужных процессов, например опцию стабилизации и производительности текущих процессов. Надо читать, а затем самому решать.В остальном пока доволен.
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Виктория про Wise Care 365 4.81.463 [16-02-2018]
Программа нашла массу ошибок и мусора,обрадовалась,потом заметила с каждым днем компьютер тормозит и сильно ,не могла зайти в браузер по 5 минут ждала,удалила к такой мать,теперь все норм
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Владимир про Wise Care 365 4.79.462 [01-02-2018]
Пол года мучался- перестал работать Порт Пллер и ничего не помогало никакие обновления и переустановка системы! Сегодня в 3-00 осенило попробую убрать Wise Care 365 - убрал ее к ебе..ней матери и у меня заработал мой любимый плеер
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Крит в ответ Владимир про Wise Care 365 4.79.462 [01-02-2018]
Все гениальное просто :)
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Александр про Wise Care 365 4.62.440 [06-05-2017]
Прочитал много отзывов и решил стать на защиту этой программы. Wise Care 365 Pro пользуюсь очень давно, если есть обновления, то сразу же обновляюсь. В этой чудо-программе есть все, что нужно для оптимизации компьютера, вот только не нужно лезть туда, куда Вас не просят. До этого пользовался такими программами как CCleaner и Glary Utilites, теперь пользуюсь только Wise Care 365 Pro! Ребята, прога отличная не пожалеете! Всем удачи!
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