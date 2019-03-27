Wise Care 365 - мощный программный комплекс системных утилит все-в-одном для оптимизации, настройки и очистки ПК. Отличное решение для повышения производительности системы. Есть возможность создания точки восстановления и полной копии реестра.

Process Hacker - мощное приложение для полного контроля над задачами, процессами и службами, с возможностью просмотра их подробной статистики, графиков

Простой в использовании твикер для Windows, с помощью которого можно быстро и легко оптимизировать систему и улучшить ее производительность. Все пункты содержат

MSI Afterburner - настоящая находка для истинного оверклокера, с помощью которой можно осуществлять разгон видеокарт NVIDIA и AMD. Утилита включает в себя