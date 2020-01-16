Agent Dash для Android

Agent Dash 5.2_894 для Android

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Описание Agent Dash 5.2_894 для AndroidОписание   Скачать Agent Dash 5.2_894 для AndroidСКАЧАТЬ (87,17 Мб) Скриншоты Agent Dash 5.2_894 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Agent Dash 5.2_894 для AndroidСтатистика   Отзывы о Agent Dash 5.2_894 для AndroidОтзывы (5)  Видеоролик к программе Agent Dash 5.2_894 для AndroidВидеоролик  
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4.79 из 5, всего оценок - 29
  • Рейтинг программы - 4.79 из 5
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Agent Dash – шпионский блокбастер предлагает окунуться в захватывающий мир, полный ловушек, врагов и других опасностей. Выберите стильного агента или другого персонажа и бегите к цели, преодолевая препятствия и собирая по пути ценные предметы.

Падающие здания, огненная лава, смертельные лазеры будут всячески мешать продвижению, но у секретных агентов есть секретное оружие: реактивные ранцы, магниты для монет, плащи и даже замедлитель времени. Сорвите преступные планы злоумышленников, уничтожите как можно больше вражеских баз и никогда не останавливайтесь. 

Что нового в Agent Dash 5.2_894 для Android?
  • Исправление ошибок и улучшения.
Agent Dash
Agent Dash
Agent Dash
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 23 520
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЭкшен и 3D
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Отзывы о программе Agent Dash

Snayner про Agent Dash 2.01 для Android [10-08-2013]

В мене вона йде на ура.
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Мясник про Agent Dash 1.4 для Android [29-01-2013]

На моем китайце 2.3.5 работает изюмительно!
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макс анимешник про Agent Dash 1.4 для Android [25-12-2012]

На флай ай кью 260 просто летает)) супер) качайте)
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Егор про Agent Dash 1.0.6 для Android [15-11-2012]

на самс галакси айс арм 11 графика лажает после первого выстрела,а звук сразу слетел
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Александр про Agent Dash 1.0.2 для Android [12-08-2012]

Очень классная инра.Работает на Lg 698 чучуть тормозит
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