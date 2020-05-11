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Mini Militia - Doodle Army 2 для Android

Mini Militia - Doodle Army 2 5.1.0 для Android

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Описание Mini Militia - Doodle Army 2 5.1.0 для AndroidОписание   Скачать Mini Militia - Doodle Army 2 5.1.0 для AndroidСКАЧАТЬ (33,98 Мб) Скриншоты Mini Militia - Doodle Army 2 5.1.0 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Mini Militia - Doodle Army 2 5.1.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Mini Militia - Doodle Army 2 5.1.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Mini Militia - Doodle Army 2 - динамические многопользовательские сражения, в которых 6 игроков в режиме реального времени противостоят друг другу. Присутствует более 20 разнообразных игровых локаций, широкий ассортимент современного и футуристического оружия, offline режим выживания и многое другое.

Ключевая особенность Mini Militia - Doodle Army 2:

  • Многопользовательский онлайн-экшн, в котором участвуют в реальном времени до 6 игроков.
  • Интуитивно понятное управление.
  • Более 20 игровых локаций.
  • Широкий ассортимент современного и футуристического оружия.
  • Offline режим выживания.
Mini Militia - Doodle Army 2
Mini Militia - Doodle Army 2
Mini Militia - Doodle Army 2
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЭкшен и 3D
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Отзывы о программе Mini Militia - Doodle Army 2

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