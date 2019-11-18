Инфо-Бухгалтер для Windows

Инфо-Бухгалтер 10.270.03 / 8.846

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Описание Инфо-Бухгалтер 10.270.03 / 8.846Описание   Скачать Инфо-Бухгалтер 10.270.03 / 8.846СКАЧАТЬ (1,9 Гб) Скриншоты Инфо-Бухгалтер 10.270.03 / 8.846Скриншоты (11)   Статистика Инфо-Бухгалтер 10.270.03 / 8.846Статистика   Отзывы о Инфо-Бухгалтер 10.270.03 / 8.846Отзывы (57)  
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3.96 из 5, всего оценок - 20
  • Рейтинг программы - 3.96 из 5
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Инфо-Бухгалтер - профессиональная бухгалтерская программа, позволяющая полностью автоматизировать процесс бухгалтерского и налогового учета. Данное решение отлично подойдет для бухгалтеров как крупных предприятий, так и небольших организаций. Функционал этого приложения позволит вести весь бухгалтерский учет компаний, работающих с кадрами или оказывающих услуги, а также для предприятий, требующих подробной отчетности, складского и кадрового учета.

Продукт имеет 2 версии, одна из которых рассчитана на организации с общим режимом налогообложения, а вторая предназначена для предприятий, использующих упрощенную систему налогообложения. При этом вся бухгалтерская документация разработана в соответствии с законами Налогового Кодекса РФ.

Возможности программы:

  • Автоматическое формирование книги (журнала) учёта фактов хозяйственной жизни, и составление всех документов бухгалтерской и налоговой отчётности.
  • Параллельное ведение регистров корректировок показателей бухучета для целей налогообложения: ОРН, УСН, ЕНВД, ЕСХН, ПСН (патент).
  • Автоматическое формирование оборотной ведомости и других регистров бухгалтерского учёта в любых аналитических разрезах, заданных пользователем.
  • Формирование собственного набора типовых операций и проводок, учитывающих специфику деятельности экономического субъекта.
  • Автоматический расчёт зарплаты любой сложности.
  • Начисление налогов, связанных с оплатой труда, а также страховых взносов.
  • Формирование и представление документов в ФНС, ПФР и ФСС (в т.ч. по Интернет).
  • Учёт отпускных, больничных, пособий и выплат за счёт ФСС и пр.
  • Ведение кадровых журналов, отчётов и сводов. Воинский учёт.
  • Учёт запасов, работ и услуг и отчётность в разрезах номенклатур, договоров, заказов, исполнителей, контрагентов, расчётов (оплат) и других показателей.
  • Резервирование, контрольные остатки, формирование заказов, инвентаризация, возврат.
  • Учёт операций по внутреннему перемещению (передаче в производство), комплектованию (разукомплектованию), возвратам и списанию.
  • Интеграция с торговым оборудованием: кассовые аппараты, сканеры штрих-кодов, POS-терминалы и пр.
Инфо-Бухгалтер
Инфо-Бухгалтер
Инфо-Бухгалтер
Инфо-Бухгалтер
Статус программы Демо версия | Купить | Цена: от 9000 руб.
Ограничение в работе программы1000 операций
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 3 806
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБухгалтерия
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Отзывы о программе Инфо-Бухгалтер

Александра про Инфо-Бухгалтер 10.2 от 20.11.2017 [04-01-2018]

Подскажите пожалуйста у меня программма инфо- бухгалтерия 10. если в программе уже число 04.01.2018 то уже сначала будет отсчет 1000 операций или нужно как то по другому перейти. ( демо версия)
2 | 19 | Ответить

Ольга 2107 про Инфо-Бухгалтер 10.2 от 20.11.2017 [28-11-2017]

Программа Инфо-Бухгалтер очень проста в освоении, доступна, универсальна, удобна. Сама пользуюсь с 2001 года.
| 1 | Ответить

Любовь про Инфо-Бухгалтер 10.2 от 28.06.2017 [01-08-2017]

Можно ли установить Инфо Бухгалтер на Windows 10?
| 7 | Ответить

Инфо-Бухгалтер в ответ Любовь про Инфо-Бухгалтер 10.2 от 20.11.2017 [23-11-2017]

Конечно!Надо, чтобы компьютер был чист, не замусорен обломками старых программ.
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Александр ИБ в ответ Любовь про Инфо-Бухгалтер 10.2 от 20.11.2017 [23-11-2017]

Можно.
Единственные трудности, которые могут возникнуть связанны с установкой необходимой программы SQL Server. Если из дистрибутива представленного на сайте Инфо-Бухгалтер не получится установить SQL. то можно установить просто другой SQL. Но этот сценарий маловероятен.
| 1 | Ответить

Елена Пашкова про Инфо-Бухгалтер 10.2 от 19.04.2017 [12-05-2017]

Программа очень понравилась. Веду 2 маленькие фирмы. 1000 операций в год нам вполне достаточно. Понятное меню. Разобралась сама очень быстро. Были пара вопросов - помог Путеводитель. На форуме Инфо-Бухгалтера спросила про один нюанс в начислении зарплаты - в течении часа получила квалифицированный ответ от разработчиков. Спасибо, что позволяете пользоваться вашей программой бесплатно!!!!!
| 1 | Ответить

Helis про Инфо-Бухгалтер 10.2 от 19.04.2017 [09-05-2017]

День добрый!
Всех с ДНем Победы!

Знатоки, подскажите новичку, осваивающему Иб10, как удалить начисленную зарплату по нескольким прошедшим месяцам?
Удалил проводки, но в базе осталась.
В каком блоке это?
Мерси за помощь!
| 4 | Ответить

Александр ИБ в ответ Helis про Инфо-Бухгалтер 10.2 от 19.04.2017 [16-05-2017]

Добрый день. Удалить данные по зарплате в ИБ10 можно, удалив начисления в лицевых счетах в журнале лицевых счетов в блоке зарплата->Начисления и расчеты.
Так же можно воспользоваться бланком 1.2.15. Удаление начислений. в разделе Разноска(Групповые операции).
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