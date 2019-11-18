Продукт имеет 2 версии, одна из которых рассчитана на организации с общим режимом налогообложения, а вторая предназначена для предприятий, использующих упрощенную систему налогообложения. При этом вся бухгалтерская документация разработана в соответствии с законами Налогового Кодекса РФ. Возможности программы:

Инфо-Бухгалтер - профессиональная бухгалтерская программа, позволяющая полностью автоматизировать процесс бухгалтерского и налогового учета. Данное решение отлично подойдет для бухгалтеров как крупных предприятий, так и небольших организаций. Функционал этого приложения позволит вести весь бухгалтерский учет компаний, работающих с кадрами или оказывающих услуги, а также для предприятий, требующих подробной отчетности, складского и кадрового учета.

LS · Торговля - программа для учета операций оптово-розничной сети организации или индивидуального предпринимателя. Позволяет вести учет движения товара по торговым

Сборник положений по бухгалтерскому учету - в программе приводятся тексты Положений по бухгалтерскому учету в последней редакции, утвержденных Министерством финансов

Торговля и склад. Универсальная Система Учета - программа учета товара в магазине или на предприятиях торговли, которая комплексно автоматизирует все этапы работы

Тирика-Магазин - простая в использовании программа для магазинов или торговых точек любого профиля, позволяющая вести регистрацию продаж и закупок, остатков товара,

Заработная плата - незаменимая программа для бухгалтера, которая позволяет вести одновременно несколько предприятий. Присутствует возможность формирования и выгрузки