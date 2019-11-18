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Инфо-Бухгалтер 10.270.03 / 8.846
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3.96 из 5, всего оценок - 20
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- Рейтинг программы - 3.96 из 5
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Инфо-Бухгалтер - профессиональная бухгалтерская программа, позволяющая полностью автоматизировать процесс бухгалтерского и налогового учета. Данное решение отлично подойдет для бухгалтеров как крупных предприятий, так и небольших организаций. Функционал этого приложения позволит вести весь бухгалтерский учет компаний, работающих с кадрами или оказывающих услуги, а также для предприятий, требующих подробной отчетности, складского и кадрового учета.
Продукт имеет 2 версии, одна из которых рассчитана на организации с общим режимом налогообложения, а вторая предназначена для предприятий, использующих упрощенную систему налогообложения. При этом вся бухгалтерская документация разработана в соответствии с законами Налогового Кодекса РФ.
Возможности программы:
- Автоматическое формирование книги (журнала) учёта фактов хозяйственной жизни, и составление всех документов бухгалтерской и налоговой отчётности.
- Параллельное ведение регистров корректировок показателей бухучета для целей налогообложения: ОРН, УСН, ЕНВД, ЕСХН, ПСН (патент).
- Автоматическое формирование оборотной ведомости и других регистров бухгалтерского учёта в любых аналитических разрезах, заданных пользователем.
- Формирование собственного набора типовых операций и проводок, учитывающих специфику деятельности экономического субъекта.
- Автоматический расчёт зарплаты любой сложности.
- Начисление налогов, связанных с оплатой труда, а также страховых взносов.
- Формирование и представление документов в ФНС, ПФР и ФСС (в т.ч. по Интернет).
- Учёт отпускных, больничных, пособий и выплат за счёт ФСС и пр.
- Ведение кадровых журналов, отчётов и сводов. Воинский учёт.
- Учёт запасов, работ и услуг и отчётность в разрезах номенклатур, договоров, заказов, исполнителей, контрагентов, расчётов (оплат) и других показателей.
- Резервирование, контрольные остатки, формирование заказов, инвентаризация, возврат.
- Учёт операций по внутреннему перемещению (передаче в производство), комплектованию (разукомплектованию), возвратам и списанию.
- Интеграция с торговым оборудованием: кассовые аппараты, сканеры штрих-кодов, POS-терминалы и пр.
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Отзывы о программе Инфо-Бухгалтер
Александра про Инфо-Бухгалтер 10.2 от 20.11.2017 [04-01-2018]
Подскажите пожалуйста у меня программма инфо- бухгалтерия 10. если в программе уже число 04.01.2018 то уже сначала будет отсчет 1000 операций или нужно как то по другому перейти. ( демо версия)
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Ольга 2107 про Инфо-Бухгалтер 10.2 от 20.11.2017 [28-11-2017]
Программа Инфо-Бухгалтер очень проста в освоении, доступна, универсальна, удобна. Сама пользуюсь с 2001 года.
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Любовь про Инфо-Бухгалтер 10.2 от 28.06.2017 [01-08-2017]
Можно ли установить Инфо Бухгалтер на Windows 10?
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Инфо-Бухгалтер в ответ Любовь про Инфо-Бухгалтер 10.2 от 20.11.2017 [23-11-2017]
Конечно!Надо, чтобы компьютер был чист, не замусорен обломками старых программ.
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Александр ИБ в ответ Любовь про Инфо-Бухгалтер 10.2 от 20.11.2017 [23-11-2017]
Можно.
Единственные трудности, которые могут возникнуть связанны с установкой необходимой программы SQL Server. Если из дистрибутива представленного на сайте Инфо-Бухгалтер не получится установить SQL. то можно установить просто другой SQL. Но этот сценарий маловероятен.
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Елена Пашкова про Инфо-Бухгалтер 10.2 от 19.04.2017 [12-05-2017]
Программа очень понравилась. Веду 2 маленькие фирмы. 1000 операций в год нам вполне достаточно. Понятное меню. Разобралась сама очень быстро. Были пара вопросов - помог Путеводитель. На форуме Инфо-Бухгалтера спросила про один нюанс в начислении зарплаты - в течении часа получила квалифицированный ответ от разработчиков. Спасибо, что позволяете пользоваться вашей программой бесплатно!!!!!
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Helis про Инфо-Бухгалтер 10.2 от 19.04.2017 [09-05-2017]
День добрый!
Всех с ДНем Победы!
Знатоки, подскажите новичку, осваивающему Иб10, как удалить начисленную зарплату по нескольким прошедшим месяцам?
Удалил проводки, но в базе осталась.
В каком блоке это?
Мерси за помощь!
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Александр ИБ в ответ Helis про Инфо-Бухгалтер 10.2 от 19.04.2017 [16-05-2017]
Добрый день. Удалить данные по зарплате в ИБ10 можно, удалив начисления в лицевых счетах в журнале лицевых счетов в блоке зарплата->Начисления и расчеты.
Так же можно воспользоваться бланком 1.2.15. Удаление начислений. в разделе Разноска(Групповые операции).
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