Switch Audio File Converter Plus - небольшой, но в то же время очень легкий в применении конвертер аудио файлов, с помощью которого можно быстро преобразовать аудиотреки практически во все популярные форматы, включая wav, mp3, wma, ogg, mid, flac, amr, aac, cda, gsm, dss, wmv и др.

Также в программе присутствует возможность извлекать аудиодорожки из видео, встроенный редактор тегов, имеется функция предварительного прослушивания, пакетное преобразование файлов, автоматическая нормализация звука при конвертировании, настройка кодирования и пр.