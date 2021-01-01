Voxal Voice Changer - программа с помощью которой можно изменять голос, что достигается благодаря применению различных эффектов (например изменение высоты тона, добавление эха и др.) в режиме реального времени.

Эффекты могут добавляться в любой последовательности и в любых комбинациях, что позволяет до неузнаваемости исказить Ваш голос.

Захват звука может осуществляться из различных источников, присутствует возможность предварительного прослушивания, а также поддерживаются наиболее популярные аудио форматы.