Voxal Voice Changer для Windows

Описание
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Оценка: 4.29/5 голосов - 52
Лицензия: Бесплатная
Версия:5.11 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Редакторы аудио
Загрузок (сегодня/всего):5 / 38 491 | Статистика
Размер:1,13 Мб
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Voxal Voice Changer скриншот № 1

Voxal Voice Changer - программа с помощью которой можно изменять голос, что достигается благодаря применению различных эффектов (например изменение высоты тона, добавление эха и др.) в режиме реального времени.

Эффекты могут добавляться в любой последовательности и в любых комбинациях, что позволяет до неузнаваемости исказить Ваш голос.

Захват звука может осуществляться из различных источников, присутствует возможность предварительного прослушивания, а также поддерживаются наиболее популярные аудио форматы.

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Отзывы о программе Voxal Voice Changer

Rishad про Voxal Voice Changer 4.02 [07-05-2020]

можно по подробнее как решили проблему? пожалуйста) у самого ща танцы с бубном.
2 | | Ответить

Sinner77 в ответ Rishad про Voxal Voice Changer 4.04 [09-05-2020]

Откройте папку -> "C:\Windows\System32\drivers", найдёте там файлик "voxaldriverx64.sys" и грохните его тем же Unlocker-ом с последующей перезагрузкой.
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Артём про Voxal Voice Changer 4.00 [22-10-2019]

Без вирусов? Скажите пожалуйста
И работает она ли?
8 | 45 | Ответить

Не важно. про Voxal Voice Changer 4.00 [24-07-2019]

Не качайте данную программу! Грузила system на 25-30%. С помощью Process Explorer нашел в процессах system: voxaldriverx64.sys. Вот это грузило.
4 | 4 | Ответить

Rishad в ответ Не важно. про Voxal Voice Changer 4.04 [07-05-2020]

я его нашел в process explore, но остановить или удалить не могу, так же и в папке.
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Михаил в ответ Rishad про Voxal Voice Changer 5.04 [31-12-2020]

Запусти винду в безопасном режиме, заходи в папку виндовс, систем 32, драйвера, ищи его и удаляй
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ZLOY про Voxal Voice Changer 1.38 [23-03-2019]

удалила драйвера, пришлось долбаться с компом, минус нервы
3 | 4 | Ответить

Кирилл про Voxal Voice Changer 1.25 [13-10-2015]

программа не умеет работать со студийными звуковыми картами. Она их видит, но ниакие эффекты не накладывает
3 | 4 | Ответить

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