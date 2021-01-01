Voxal Voice Changer для Windows
|Оценка:
|4.29/5 голосов - 52
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.11 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|NCH Software
|Категория:
|Редакторы аудио
|Загрузок (сегодня/всего):
|5 / 38 491 | Статистика
|Размер:
|1,13 Мб
|СКАЧАТЬ
Voxal Voice Changer - программа с помощью которой можно изменять голос, что достигается благодаря применению различных эффектов (например изменение высоты тона, добавление эха и др.) в режиме реального времени.
Эффекты могут добавляться в любой последовательности и в любых комбинациях, что позволяет до неузнаваемости исказить Ваш голос.
Захват звука может осуществляться из различных источников, присутствует возможность предварительного прослушивания, а также поддерживаются наиболее популярные аудио форматы.
С помощью данной программы вы можете до неузнаваемости изменить свой голос, применив...
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Отзывы о программе Voxal Voice Changer
Rishad про Voxal Voice Changer 4.02 [07-05-2020]
можно по подробнее как решили проблему? пожалуйста) у самого ща танцы с бубном.
2 | | Ответить
Sinner77 в ответ Rishad про Voxal Voice Changer 4.04 [09-05-2020]
Откройте папку -> "C:\Windows\System32\drivers", найдёте там файлик "voxaldriverx64.sys" и грохните его тем же Unlocker-ом с последующей перезагрузкой.
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Артём про Voxal Voice Changer 4.00 [22-10-2019]
Без вирусов? Скажите пожалуйста
И работает она ли?
8 | 45 | Ответить
Не важно. про Voxal Voice Changer 4.00 [24-07-2019]
Не качайте данную программу! Грузила system на 25-30%. С помощью Process Explorer нашел в процессах system: voxaldriverx64.sys. Вот это грузило.
4 | 4 | Ответить
Rishad в ответ Не важно. про Voxal Voice Changer 4.04 [07-05-2020]
я его нашел в process explore, но остановить или удалить не могу, так же и в папке.
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Михаил в ответ Rishad про Voxal Voice Changer 5.04 [31-12-2020]
Запусти винду в безопасном режиме, заходи в папку виндовс, систем 32, драйвера, ищи его и удаляй
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ZLOY про Voxal Voice Changer 1.38 [23-03-2019]
удалила драйвера, пришлось долбаться с компом, минус нервы
3 | 4 | Ответить
Кирилл про Voxal Voice Changer 1.25 [13-10-2015]
программа не умеет работать со студийными звуковыми картами. Она их видит, но ниакие эффекты не накладывает
3 | 4 | Ответить