ASTRA32 для Windows

Описание
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Оценка: 4.38/5 голосов - 24
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: 500 руб.
Ограничение:14 дней
Версия:3.91 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Диагностика, тесты
Загрузок (сегодня/всего):0 / 48 846 | Статистика
Размер:2,43 Мб
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ASTRA32 - Advanced System Information Tool - Программа определения конфигурации компьютера. Позволяет получить подробную информацию (в том числе недокументированную) о процессоре, кэше, материнской плате, жестких дисках, CD-ROM, модулях памяти, чипсете, BIOS, PCI/AGP и ISA/PnP устройствах, DMI/SMBIOS, видеокарте, звуковой и сетевой карте, принтере и многом другом. Создание файла-отчета, возможность экспорта данных в программы учета вычислительной техники. Возможность работы из командной строки.

Возможности программы ASTRA32:

  • определение 213 типов процессоров и сопроцессоров фирм Intel, AMD, Cyrix, VIA, Centaur/IDT, Rise, Transmeta, NexGen, UMC, IBM, Texas Instruments, C&T, IIT, ULSI, National Semiconductor, SiS
  • определение тактовой частоты процессора, коэффициента умножения и частоты системной шины, определение оригинальной (без учета разгона) частоты процессора, типа разъема (slot, socket) и типа упаковки (Platform ID) процессора, определение поддерживаемых процессором возможностей (MMX, SSE, SSE2, SSE3, 3DNow!, 3DNow! Extensions и другое), размера и параметров кэша
  • определение производителя материнской платы и URL сайта, определение производителя, даты и версии BIOS, определение производителя и модели чипсета
  • определение модели и емкости ATA/ATAPI устройств (винчестеры, CD-ROM, ZIP накопители). Определение PIO, DMA и UltraDMA режимов (в том числе активных в данной конфигурации). Работа с ATA/ATAPI устройствами на внешних UDMA контроллерах. Определение скорости чтения/записи CD приводов
  • чтение SPD информации из модулей памяти (объем, тип, производитель, скоростные характеристики и многое другое)
  • определение PCI/AGP, ISA/PnP устройств и используемых ими ресурсов. Программе известны более 6000 устройств
  • ... и многое другое

ASTRA32 распространяется в виде функционально-ограниченной демонстрационной версии. Вы можете использовать программу в течении 14 дней. По истечении этого срока Вы должны зарегистрировать программу.

Что нового в ASTRA32 3.91?
  • добавлена поддержка стандарта SBIOS 3.5.0
  • добавлено определение новых процессоров
  • добавлена предварительная поддержка семейства процессоров AMD Mendocino
  • исправлено определение некоторых процессоров Intel без технологии Hyper-threading
  • исправлено зависание программы на процессорах семейства Intel Gemini Lake, Intel Gemini Lake Refresh
  • исправлено вычисление статуса надежности NVMe накопителей
  • исправлено определение напряжения ядра семейства процессоров AMD Mobile Athlon 4
  • исправлены некоторые незначительные ошибки
  • обновлена база данных программы
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Отзывы о программе ASTRA32

Сергей про ASTRA32 3.70 [07-10-2022]

Есть проблема с ней. В школьном ноутбуке она стоит. Но не возможно подключиться к принтеру.
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Артём про ASTRA32 3.60 [11-10-2018]

На вин 10 - русская , никаких проблемм
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Сергей про ASTRA32 1.30 [28-04-2006]

Прога-то хорошая! но зачем писать "интерфес -русский - английский!!!" русским ведь там и непахнет!!
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Alx про ASTRA32 1.11 [22-07-2005]

Завтра порпобую, после завтра раскажу.;-)

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Dolu про ASTRA32 [20-04-2005]

Хорошааа, а где кряк для неё ??? :)
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