ASTRA32 - Advanced System Information Tool - Программа определения конфигурации компьютера. Позволяет получить подробную информацию (в том числе недокументированную) о процессоре, кэше, материнской плате, жестких дисках, CD-ROM, модулях памяти, чипсете, BIOS, PCI/AGP и ISA/PnP устройствах, DMI/SMBIOS, видеокарте, звуковой и сетевой карте, принтере и многом другом. Создание файла-отчета, возможность экспорта данных в программы учета вычислительной техники. Возможность работы из командной строки.

Возможности программы ASTRA32:

определение 213 типов процессоров и сопроцессоров фирм Intel, AMD, Cyrix, VIA, Centaur/IDT, Rise, Transmeta, NexGen, UMC, IBM, Texas Instruments, C&T, IIT, ULSI, National Semiconductor, SiS

определение тактовой частоты процессора, коэффициента умножения и частоты системной шины, определение оригинальной (без учета разгона) частоты процессора, типа разъема (slot, socket) и типа упаковки (Platform ID) процессора, определение поддерживаемых процессором возможностей (MMX, SSE, SSE2, SSE3, 3DNow!, 3DNow! Extensions и другое), размера и параметров кэша

определение производителя материнской платы и URL сайта, определение производителя, даты и версии BIOS, определение производителя и модели чипсета

определение модели и емкости ATA/ATAPI устройств (винчестеры, CD-ROM, ZIP накопители). Определение PIO, DMA и UltraDMA режимов (в том числе активных в данной конфигурации). Работа с ATA/ATAPI устройствами на внешних UDMA контроллерах. Определение скорости чтения/записи CD приводов

чтение SPD информации из модулей памяти (объем, тип, производитель, скоростные характеристики и многое другое)

определение PCI/AGP, ISA/PnP устройств и используемых ими ресурсов. Программе известны более 6000 устройств

... и многое другое

ASTRA32 распространяется в виде функционально-ограниченной демонстрационной версии. Вы можете использовать программу в течении 14 дней. По истечении этого срока Вы должны зарегистрировать программу.