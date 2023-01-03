ASTRA32 для Windows
|Оценка:
|4.38/5 голосов - 24
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: 500 руб.
|Ограничение:
|14 дней
|Версия:
|3.91 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Sysinfo Lab
|Категория:
|Диагностика, тесты
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 48 846 | Статистика
|Размер:
|2,43 Мб
ASTRA32 - Advanced System Information Tool - Программа определения конфигурации компьютера. Позволяет получить подробную информацию (в том числе недокументированную) о процессоре, кэше, материнской плате, жестких дисках, CD-ROM, модулях памяти, чипсете, BIOS, PCI/AGP и ISA/PnP устройствах, DMI/SMBIOS, видеокарте, звуковой и сетевой карте, принтере и многом другом. Создание файла-отчета, возможность экспорта данных в программы учета вычислительной техники. Возможность работы из командной строки.
Возможности программы ASTRA32:
- определение 213 типов процессоров и сопроцессоров фирм Intel, AMD, Cyrix, VIA, Centaur/IDT, Rise, Transmeta, NexGen, UMC, IBM, Texas Instruments, C&T, IIT, ULSI, National Semiconductor, SiS
- определение тактовой частоты процессора, коэффициента умножения и частоты системной шины, определение оригинальной (без учета разгона) частоты процессора, типа разъема (slot, socket) и типа упаковки (Platform ID) процессора, определение поддерживаемых процессором возможностей (MMX, SSE, SSE2, SSE3, 3DNow!, 3DNow! Extensions и другое), размера и параметров кэша
- определение производителя материнской платы и URL сайта, определение производителя, даты и версии BIOS, определение производителя и модели чипсета
- определение модели и емкости ATA/ATAPI устройств (винчестеры, CD-ROM, ZIP накопители). Определение PIO, DMA и UltraDMA режимов (в том числе активных в данной конфигурации). Работа с ATA/ATAPI устройствами на внешних UDMA контроллерах. Определение скорости чтения/записи CD приводов
- чтение SPD информации из модулей памяти (объем, тип, производитель, скоростные характеристики и многое другое)
- определение PCI/AGP, ISA/PnP устройств и используемых ими ресурсов. Программе известны более 6000 устройств
- ... и многое другое
ASTRA32 распространяется в виде функционально-ограниченной демонстрационной версии. Вы можете использовать программу в течении 14 дней. По истечении этого срока Вы должны зарегистрировать программу.
- добавлена поддержка стандарта SBIOS 3.5.0
- добавлено определение новых процессоров
- добавлена предварительная поддержка семейства процессоров AMD Mendocino
- исправлено определение некоторых процессоров Intel без технологии Hyper-threading
- исправлено зависание программы на процессорах семейства Intel Gemini Lake, Intel Gemini Lake Refresh
- исправлено вычисление статуса надежности NVMe накопителей
- исправлено определение напряжения ядра семейства процессоров AMD Mobile Athlon 4
- исправлены некоторые незначительные ошибки
- обновлена база данных программы
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Отзывы о программе ASTRA32
Сергей про ASTRA32 3.70 [07-10-2022]
Есть проблема с ней. В школьном ноутбуке она стоит. Но не возможно подключиться к принтеру.
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Сергей про ASTRA32 1.30 [28-04-2006]
Прога-то хорошая! но зачем писать "интерфес -русский - английский!!!" русским ведь там и непахнет!!
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