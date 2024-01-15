Отзывы о программе Wise Game Booster

tiluma Спасибо очень помогло и еще одна причина тормоз это надо задать файл подкачки на 8 гб.

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Андрей Убивалка процессов. в принципе если разбираешься, можно и самому через диспетчер задач.

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Valero Еще хорошая прога Game Prelauncher 301

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Андрей Вроде как реально помогает! Игра "Need For Speed - Hot Porsuit 2010" - Тормозила, сейчас почти нет тормозов! AMD Athlon 2.5GHz, такого ЦП мало, но с этой прогой норм!

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Amadeus Андрей Производительность игры больше зависит от видеокарты.

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