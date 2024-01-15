Wise Game Booster для Windows

Описание
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Оценка: 4.06/5 голосов - 41
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.5.7.81 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Утилиты - Настройка, оптимизация
Загрузок (сегодня/всего):2 / 30 275 | Статистика
Размер:3,43 Мб
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Wise Game Booster - бесплатный инструмент для увеличения быстродействия игр на компьютере, за счет оптимизации настроек системы. Сочетание нескольких вариантов оптимизации поможет полностью раскрыть потенциал вашего компьютера.

Возможности программы:

  • Оптимизация системы.
  • Управление процессами и с службами Windows.
  • Настройка работы служб.
  • Ручной режим оптимизации.
  • Оптимизация всех параметров в один клик.
  • Защитные механизмы, которые позволяют вернуть систему в исходное состояние.
Что нового в Wise Game Booster 1.5.7.81?
  • Обновлены переводы
  • Улучшен интерфейс
  • Исправлены ошибки
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Отзывы о программе Wise Game Booster

tiluma про Wise Game Booster 1.55.79 [17-06-2020]

Спасибо очень помогло и еще одна причина тормоз это надо задать файл подкачки на 8 гб.
6 | 5 | Ответить

Андрей про Wise Game Booster 1.53.77 [20-12-2018]

Убивалка процессов. в принципе если разбираешься, можно и самому через диспетчер задач.
9 | 10 | Ответить

Valero про Wise Game Booster 1.26.36 [25-07-2014]

Еще хорошая прога Game Prelauncher 301
15 | 10 | Ответить

Андрей про Wise Game Booster 1.09.18 [22-03-2013]

Вроде как реально помогает! Игра "Need For Speed - Hot Porsuit 2010" - Тормозила, сейчас почти нет тормозов! AMD Athlon 2.5GHz, такого ЦП мало, но с этой прогой норм!
12 | 12 | Ответить

Amadeus в ответ Андрей про Wise Game Booster 1.37.46 [03-06-2016]

Производительность игры больше зависит от видеокарты.
8 | 9 | Ответить

сергей в ответ Amadeus про Wise Game Booster 1.53.77 [16-01-2019]

зависит от самой игры и настройки графики,эта прога разгружает цп и жесткий диск,видеокарту она не бустит:)
9 | 11 | Ответить

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