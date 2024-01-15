Wise Game Booster для Windows
|Оценка:
|4.06/5 голосов - 41
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.5.7.81 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|WiseCleaner
|Категории:
|Утилиты - Настройка, оптимизация
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 30 275 | Статистика
|Размер:
|3,43 Мб
|СКАЧАТЬ
Wise Game Booster - бесплатный инструмент для увеличения быстродействия игр на компьютере, за счет оптимизации настроек системы. Сочетание нескольких вариантов оптимизации поможет полностью раскрыть потенциал вашего компьютера.
Возможности программы:
- Оптимизация системы.
- Управление процессами и с службами Windows.
- Настройка работы служб.
- Ручной режим оптимизации.
- Оптимизация всех параметров в один клик.
- Защитные механизмы, которые позволяют вернуть систему в исходное состояние.
- Обновлены переводы
- Улучшен интерфейс
- Исправлены ошибки
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Отзывы о программе Wise Game Booster
tiluma про Wise Game Booster 1.55.79 [17-06-2020]
Спасибо очень помогло и еще одна причина тормоз это надо задать файл подкачки на 8 гб.
6 | 5 | Ответить
Андрей про Wise Game Booster 1.53.77 [20-12-2018]
Убивалка процессов. в принципе если разбираешься, можно и самому через диспетчер задач.
9 | 10 | Ответить
Valero про Wise Game Booster 1.26.36 [25-07-2014]
Андрей про Wise Game Booster 1.09.18 [22-03-2013]
Вроде как реально помогает! Игра "Need For Speed - Hot Porsuit 2010" - Тормозила, сейчас почти нет тормозов! AMD Athlon 2.5GHz, такого ЦП мало, но с этой прогой норм!
12 | 12 | Ответить
Amadeus в ответ Андрей про Wise Game Booster 1.37.46 [03-06-2016]
Производительность игры больше зависит от видеокарты.
8 | 9 | Ответить
сергей в ответ Amadeus про Wise Game Booster 1.53.77 [16-01-2019]
зависит от самой игры и настройки графики,эта прога разгружает цп и жесткий диск,видеокарту она не бустит:)
9 | 11 | Ответить