1by1 — миниатюрный и совершенно бесплатный медиаплеер, предназначенный для воспроизведения музыкальных файлов (при наличии соответствующих кодеков).

Программа проста в управлении, неприхотлива к ресурсам, может обрабатывать целые каталоги и диски, имеет эксплорероподобный интерфейс, поддерживает работу с плагинами от WinAmp, имеет поддержку Cue Sheets.