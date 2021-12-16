1by1 для Windows

Описание
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Оценка: 4.77/5 голосов - 50
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.01 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Плееры
Загрузок (сегодня/всего):0 / 20 824 | Статистика
Размер:200 Кб
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1by1 — миниатюрный и совершенно бесплатный медиаплеер, предназначенный для воспроизведения музыкальных файлов (при наличии соответствующих кодеков).

Программа проста в управлении, неприхотлива к ресурсам, может обрабатывать целые каталоги и диски, имеет эксплорероподобный интерфейс, поддерживает работу с плагинами от WinAmp, имеет поддержку Cue Sheets.

Что нового в 1by1 2.01?
  • Улучшения в работе программы
  • Исправлены ошибки
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Отзывы о программе 1by1

Дмитрий про 1by1 1.94 [13-02-2020]

Давно пользуюсь, крутая прога, 5+.
2 | | Ответить

Дмитрий про 1by1 1.94 [20-01-2020]

ШЛЯПА , лучше аимпа нет ... даже не стоит заморачиватся
| 4 | Ответить

46Николай64 про 1by1 1.93 [25-05-2019]

Аудио библиотека BASS улучшает звучание.
Только 32 разрядная. Версия с сайта Un4seen
ставиться с проблемами. Лучше взять из программы
AIMP ставиться без проблем с версии 3.60
3 | 2 | Ответить

46Николай64 про 1by1 1.92 [07-06-2018]

Разместите ссылку на русификаторю
2 | 2 | Ответить

Basic про 1by1 1.75 [03-02-2012]

превосходный плеерок, поддерживает плагины ВинАмпа. в нете можно найти русифицированные версии.
2 | 2 | Ответить

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