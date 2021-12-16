1by1 для Windows
|Оценка:
|4.77/5 голосов - 50
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.01 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Martin Pesch
|Категория:
|Плееры
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 20 824 | Статистика
|Размер:
|200 Кб
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1by1 — миниатюрный и совершенно бесплатный медиаплеер, предназначенный для воспроизведения музыкальных файлов (при наличии соответствующих кодеков).
Программа проста в управлении, неприхотлива к ресурсам, может обрабатывать целые каталоги и диски, имеет эксплорероподобный интерфейс, поддерживает работу с плагинами от WinAmp, имеет поддержку Cue Sheets.
- Улучшения в работе программы
- Исправлены ошибки
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Отзывы о программе 1by1
Дмитрий про 1by1 1.94 [20-01-2020]
ШЛЯПА , лучше аимпа нет ... даже не стоит заморачиватся
| 4 | Ответить
46Николай64 про 1by1 1.93 [25-05-2019]
Аудио библиотека BASS улучшает звучание.
Только 32 разрядная. Версия с сайта Un4seen
ставиться с проблемами. Лучше взять из программы
AIMP ставиться без проблем с версии 3.60
3 | 2 | Ответить
Basic про 1by1 1.75 [03-02-2012]
превосходный плеерок, поддерживает плагины ВинАмпа. в нете можно найти русифицированные версии.
2 | 2 | Ответить