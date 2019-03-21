Avast Internet Security для Windows

Avast Internet Security 2019 (19.4.2370)

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Описание Avast Internet Security 2019 (19.4.2370)Описание   Скачать Avast Internet Security 2019 (19.4.2370)СКАЧАТЬ (341,85 Мб) Скриншоты Avast Internet Security 2019 (19.4.2370)Скриншоты (8)   Статистика Avast Internet Security 2019 (19.4.2370)Статистика   Отзывы о Avast Internet Security 2019 (19.4.2370)Отзывы (695)  
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4.51 из 5, всего оценок - 372
  • Рейтинг программы - 4.51 из 5
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Avast Internet Security - набор инструментов для эффективной комплексной защиты персонального компьютера пользователя от вирусов, шпионских программ, руткитов и прочих угроз. Программа также оснащена брандмауэром, антиспамом, а кроме того присутствует возможность запуска сканера с помощью командной строки.

Ключевые особенности приложения:

  • Защита в реальном времени от вирусов, шпионских программ и руткитов;
  • Возможность запуска подозрительных программ в безопасной виртуальной среде avast! Sandbox;
  • Эмулирование кода подозрительных исполняемых файлов в изолированной среде;
  • Наличие нового эвристического ядра;
  • Обнаружение потенциально нежелательных программ;
  • Управление входящим и исходящим трафиком посредством встроенного брандмауэра;
  • Наличие антиспама (работает как подключаемый модуль для MS Outlook и как общий прокси-сервер POP3/IMAP4 для других почтовых клиентов);
  • Проверка компьютера на вирусы до запуска операционной системы;
  • Возможность запуска сканера с помощью командной строки;
  • Встроенный планировщик;
  • Проверка просматриваемых веб-страниц, а также файлов, страниц и скриптов java, загружаемых из Интернет;
  • Проверка файлов, загружаемых с помощью P2P-программ;
  • Проверка файлов, загружаемых при использовании программ обмена мгновенными сообщениями или "чата";
  • Оптимизация многопоточной проверки;
  • Пониженное использование ресурсов жесткого диска;
  • Наглядные отчеты о сканировании;
  • Наличие "горячих" клавиш.
Avast Internet Security
Avast Internet Security
Avast Internet Security
Avast Internet Security
Статус программы Условно-бесплатная | Купить | Цена: 1200 руб.
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 114 148
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКомплексная защита
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Отзывы о программе Avast Internet Security

Денис про Avast! Internet Security 18.3.2333 [03-05-2018]

Добрый день. Подскажите , установил Avast Internet Security ( и после покупки лицензии , перестал мобильник подключатся к WF , что делать.
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Karl про Avast! Internet Security 18.1.2326 [25-02-2018]

Я временно копался в ПК. в который не было загружена защита.В какой то момент появился АВАСТ с своими предложениями. я их не принял. Но при попытке убрать Аваст по не надобности.столкнулся с неожидастью. ни средствами операционки( чистка вручную реестра0. ни программами деинсталяторами не смог убрать Avast free antivirus. И как ето называть?
При пропуске антивирями ххоть одного вредителя. кто может дать гарантию, что этот вредитель не окажется в вашем ПК и тогда мнимая дешевизна отплатит вам "сторицей"
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Karl про Avast! Internet Security 18.1.2326 [24-02-2018]

Интересно. что за программа. которая не имеет своего деинсталятора и которая всеми правдами и не правдами. не дает себя деинсталировать ни лучшими програмнами деинсталяторами и коректировками реестра ПК. Она мне и даром не нужнаю
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андрей про Avast! Internet Security 2016.12.3.2280 Final [11-04-2017]

самый лучший антивирус.
2 | 1 | Ответить

Александр про Avast! Internet Security 2016.12.3.2280 Final [10-04-2017]

Аваст IS - недостатки:
1) не видит рекламные программы;
2) много ненужных дополнений;
3) складывается ощущение отсутствия защиты в интернете, он пропускает на ПК обсалютно всю гадость, имею ввиду рекламу, браузеры, дополнения и прочее
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Нувыблиндаете в ответ Александр про Avast! Internet Security 18.2.2328 [21-03-2018]

Александр:
1)В настройках поставьте галочку напротив защиты от ПНП.
2)Какие же там ненужные дополнения ? То есть хотите отключить защитные экраны, а потом нахвататься вирусов ? Ваше право, в отличие от других, Аваст при установке можно выбирать что ставить, а что нет. А вот в других, всякая хрень прикручена намертво.
3)Снова пункт номер 1. Включите ПНП в настройках и усиленный режим.
2 | 6 | Ответить

Татьяна в ответ Нувыблиндаете про Avast! Internet Security 18.4.2338 [14-06-2018]

Аваст интернет секьюрите, постоянно предлагает что-то докупить и блокирует программы банков и 1С, напрягает назойливо предложениями о доп. защите за доп. доплату
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Владимир в ответ Нувыблиндаете про Avast! Internet Security 18.4.2338 [19-06-2018]

1/ Согласен с Татьяной- про саморекламу.
2/ Периодически (очевидно, подрядившись у АDOBE), приводит в неработоспособное состояние Photosop, который мне приходится
каждый раз восстанавливать с лицензионного диска.
3/ Не имеет собственной программы деинсталляции (имеет, но эта программа не работает, даже если ее запускаешь в безопасном режиме). Кое-как деинсталлируется при помощи (платной) программы REVOdeinstaller.
4/ В последнее время AvastUI.exe РЕГУЛЯРНО "забирает" 60-99% ресурсов ЦП, что (естественно) сказывается на работе с ПК.
ПРАКТИЧЕСКИ ВЫВОДИТ из строя ПК!!!
5/ Подумал, что Аваст специально ставит палки в колеса, чтобы купили его программу Avast Cleaner. Купил - ничего не дает!
Самое интересное после установки "Клинера" программа сообщила,
что "горы свернула" для меня. В том числе, удалила 53 неиспользуемых ярлыка. Но, на следующий день, после деинсталляции Аваста с помощью REVO и повторной инсталляции пакета программ Аваст, её Клинер ОПЯТЬ сообщил, что удалил все те же 53 неиспользуемые ярлыка. Что тут сказать? РАЗОЧАРОВАН на 300%. Нужно искать замену - это однозначно!!!
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