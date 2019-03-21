Avast Internet Security - набор инструментов для эффективной комплексной защиты персонального компьютера пользователя от вирусов, шпионских программ, руткитов и прочих угроз. Программа также оснащена брандмауэром, антиспамом, а кроме того присутствует возможность запуска сканера с помощью командной строки.

Отзывы о программе Avast Internet Security Денис Добрый день. Подскажите , установил Avast Internet Security ( и после покупки лицензии , перестал мобильник подключатся к WF , что делать.

| | Ответить Karl Я временно копался в ПК. в который не было загружена защита.В какой то момент появился АВАСТ с своими предложениями. я их не принял. Но при попытке убрать Аваст по не надобности.столкнулся с неожидастью. ни средствами операционки( чистка вручную реестра0. ни программами деинсталяторами не смог убрать Avast free antivirus. И как ето называть?

При пропуске антивирями ххоть одного вредителя. кто может дать гарантию, что этот вредитель не окажется в вашем ПК и тогда мнимая дешевизна отплатит вам "сторицей"

1 | 7 | Ответить Karl Интересно. что за программа. которая не имеет своего деинсталятора и которая всеми правдами и не правдами. не дает себя деинсталировать ни лучшими програмнами деинсталяторами и коректировками реестра ПК. Она мне и даром не нужнаю

| 3 | Ответить андрей самый лучший антивирус.

2 | 1 | Ответить Александр Аваст IS - недостатки:

1) не видит рекламные программы;

2) много ненужных дополнений;

3) складывается ощущение отсутствия защиты в интернете, он пропускает на ПК обсалютно всю гадость, имею ввиду рекламу, браузеры, дополнения и прочее

1 | 20 | Ответить Нувыблиндаете Александр Александр:

1)В настройках поставьте галочку напротив защиты от ПНП.

2)Какие же там ненужные дополнения ? То есть хотите отключить защитные экраны, а потом нахвататься вирусов ? Ваше право, в отличие от других, Аваст при установке можно выбирать что ставить, а что нет. А вот в других, всякая хрень прикручена намертво.

3)Снова пункт номер 1. Включите ПНП в настройках и усиленный режим.

2 | 6 | Ответить Татьяна Нувыблиндаете Аваст интернет секьюрите, постоянно предлагает что-то докупить и блокирует программы банков и 1С, напрягает назойливо предложениями о доп. защите за доп. доплату

| | Ответить Владимир Нувыблиндаете 1/ Согласен с Татьяной- про саморекламу.

2/ Периодически (очевидно, подрядившись у АDOBE), приводит в неработоспособное состояние Photosop, который мне приходится

каждый раз восстанавливать с лицензионного диска.

3/ Не имеет собственной программы деинсталляции (имеет, но эта программа не работает, даже если ее запускаешь в безопасном режиме). Кое-как деинсталлируется при помощи (платной) программы REVOdeinstaller.

4/ В последнее время AvastUI.exe РЕГУЛЯРНО "забирает" 60-99% ресурсов ЦП, что (естественно) сказывается на работе с ПК.

ПРАКТИЧЕСКИ ВЫВОДИТ из строя ПК!!!

5/ Подумал, что Аваст специально ставит палки в колеса, чтобы купили его программу Avast Cleaner. Купил - ничего не дает!

Самое интересное после установки "Клинера" программа сообщила,

что "горы свернула" для меня. В том числе, удалила 53 неиспользуемых ярлыка. Но, на следующий день, после деинсталляции Аваста с помощью REVO и повторной инсталляции пакета программ Аваст, её Клинер ОПЯТЬ сообщил, что удалил все те же 53 неиспользуемые ярлыка. Что тут сказать? РАЗОЧАРОВАН на 300%. Нужно искать замену - это однозначно!!!

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