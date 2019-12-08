Memtest86 для Windows

Memtest86 8.3 build 1000

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Описание Memtest86 8.3 build 1000Описание   Скачать Memtest86 8.3 build 1000СКАЧАТЬ (8,58 Мб) Скриншоты Memtest86 8.3 build 1000Скриншоты (2)   Статистика Memtest86 8.3 build 1000Статистика   Отзывы о Memtest86 8.3 build 1000Отзывы (3)  
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4.24 из 5, всего оценок - 24
  • Рейтинг программы - 4.24 из 5
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Memtest86 - утилита предназначена для высокоэффективного тестирования оперативной памяти на компьютерах с архитектурой х86. Благодаря собственному загрузчику программа осуществляет тестирование из "чистой среды", т.е. может работать даже в том случае, если система не загружается.

Memtest86 работает практически со любыми носителями (дискеты, USB, CD), а также поддерживает любые типы оперативной памяти. Тестирование осуществляется посредством бесконечного количества циклов проверок, пока пользователь сам не остановит их.

Что нового в Memtest86 8.3 build 1000?
  • улучшения в работе программы
  • исправлены ошибки
Memtest86
Memtest86
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)54 / 69 405
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыДиагностика, тесты
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Отзывы о программе Memtest86

Алекс про Memtest86 8.1 build 1000 [07-04-2019]

Спасибо!
2 | 2 | Ответить

Знаток про Memtest86 7.4 [18-11-2017]

Первое, самый большой плюс, что работает до загрузки системы
Второе, с версии 7.4 не работал, работал/работаю с версии 4.1 (на скриншотах тоже версия 4.1)
Третье (последнее), пожалуйста не путайте эту программу от MemTest (http://www.softportal.com/software-4914-memtest.html)от HCI Design.
8 | 20 | Ответить

keron про Memtest86 6.0.0 [20-02-2015]

Отличная и незаменимая старая-добрая прога,для теста оперативки!
8 | 4 | Ответить

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