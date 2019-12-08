Memtest86 - утилита предназначена для высокоэффективного тестирования оперативной памяти на компьютерах с архитектурой х86. Благодаря собственному загрузчику программа осуществляет тестирование из "чистой среды", т.е. может работать даже в том случае, если система не загружается.

Memtest86 работает практически со любыми носителями (дискеты, USB, CD), а также поддерживает любые типы оперативной памяти. Тестирование осуществляется посредством бесконечного количества циклов проверок, пока пользователь сам не остановит их.