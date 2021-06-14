Hungry Shark Evolution для Android
|Оценка:
|4.53/5 голосов - 17
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|8.5.28 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Португальский
|Разработчик:
|Ubisoft Entertainment
|Категория:
|Экшен и 3D
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 10 040 | Статистика
|Размер:
|110,67 Мб
|СКАЧАТЬ
Hungry Shark Evolution - продолжение игры про маленькую акулу, которая со временем может вырости до 10-тонного гиганта, поедающего все на своем пути. Разнообразие в игру большое количество миссий, возможность найти клад, а также совершать "комбо", съедая несколько жертв одновременно.
Особенности игры:
- Более 20 уникальных акул.
- Красочная 3D-графика и реалистичные звуки океана.
- Попробуйте на вкус обитателей морских глубин.
- Используйте аксессуары, что бы ваша акула стала еще опасней.
- Соберите коллекцию затонувших объектов.
- Выполните разнообразные миссии.
- Управляйте акулой тапами по экрану или наклоняя устройство.
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Отзывы о программе Hungry Shark Evolution
Nataliya про Hungry Shark Evolution 2.2.3 для Android [24-12-2013]
1) устанавливаете apk
2) загружаем кеш из интернета
3) распаковываем его, и при помощи ES проводника копируем папку с кешом(com.fgol.HungrySharkEvolution) в sdcard/Android/obb(если у вас нет такой папки, можно ее просто создать)
4) запускаем игру
3 | 12 | Ответить
Юрас про Hungry Shark Evolution 1.8.1 для Android [07-10-2013]
И так во многих играх что касается кэша,не находит,кто знает подскажите пожалуйста.
2 | 2 | Ответить
ЛИС про Hungry Shark Evolution 1.8.1 для Android [16-08-2013]
не находит ресурсы которые пытается качать при загрузке игры(((
2 | 5 | Ответить