Отзывы о программе Hungry Shark Evolution

Nataliya

1) устанавливаете apk

2) загружаем кеш из интернета

3) распаковываем его, и при помощи ES проводника копируем папку с кешом(com.fgol.HungrySharkEvolution) в sdcard/Android/obb(если у вас нет такой папки, можно ее просто создать)

4) запускаем игру

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