Программы для Android » Игры » Экшен и 3D » Hungry Shark Evolution 8.5.28

Hungry Shark Evolution для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 4.53/5 голосов - 17
Лицензия: Бесплатная
Версия:8.5.28 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский, Португальский
Разработчик:
Категория:Экшен и 3D
Загрузок (сегодня/всего):2 / 10 040 | Статистика
Размер:110,67 Мб
СКАЧАТЬ
Hungry Shark Evolution скриншот № 2
Hungry Shark Evolution скриншот № 3
Hungry Shark Evolution скриншот № 4

Hungry Shark Evolution - продолжение игры про маленькую акулу, которая со временем может вырости до 10-тонного гиганта, поедающего все на своем пути. Разнообразие в игру большое количество миссий, возможность найти клад, а также совершать "комбо", съедая несколько жертв одновременно.

Особенности игры:

  • Более 20 уникальных акул.
  • Красочная 3D-графика и реалистичные звуки океана.
  • Попробуйте на вкус обитателей морских глубин.
  • Используйте аксессуары, что бы ваша акула стала еще опасней.
  • Соберите коллекцию затонувших объектов.
  • Выполните разнообразные миссии.
  • Управляйте акулой тапами по экрану или наклоняя устройство. 
ТОП-сегодня раздела "Экшен и 3D"
 

скачать Standoff 2Standoff 2 0.15.8

Динамичный онлайн экшн-шутер от первого лица для Android-устройств. Игроку доступны 5...

скачать MARVEL: Битва чемпионовMARVEL: Битва чемпионов 31.0.1

Отличный файтинг на основе вселенной Marvel. Можно сражаться за любого супергероя или...

скачать PUBG MobilePUBG Mobile 1.4.0

Официальная Android-версия популярного многопользовательского онлайн-шутера PlayerUnknown's...

скачать Iron Blade: Легенды СредневековьяIron Blade: Легенды Средневековья 2.0.1e

Хак-энд-слеш в средневековой атмосфере. Изучайте множество разнообразных локаций и...

скачать World of Tanks BlitzWorld of Tanks Blitz 7.9.0.685

World of Tanks Blitz – мир танковых боев завоевывает симпатии пользователей Android-устройств....

скачать Shadow of Death: Dark KnightShadow of Death: Dark Knight 1.42.1.1

Динамичный микс из классического файтинга и RPG, в котором игроку предстоит стать на защиту...

Отзывы о программе Hungry Shark Evolution

Nataliya про Hungry Shark Evolution 2.2.3 для Android [24-12-2013]

1) устанавливаете apk
2) загружаем кеш из интернета
3) распаковываем его, и при помощи ES проводника копируем папку с кешом(com.fgol.HungrySharkEvolution) в sdcard/Android/obb(если у вас нет такой папки, можно ее просто создать)
4) запускаем игру
3 | 12 | Ответить

Юрас про Hungry Shark Evolution 1.8.1 для Android [07-10-2013]

И так во многих играх что касается кэша,не находит,кто знает подскажите пожалуйста.
2 | 2 | Ответить

ЛИС про Hungry Shark Evolution 1.8.1 для Android [16-08-2013]

не находит ресурсы которые пытается качать при загрузке игры(((
2 | 5 | Ответить

Читать все отзывы (3) / Добавить отзыв