Программы для Android » Игры » Экшен и 3D » Subway Surfers 1.103.0 для Android
Subway Surfers для Android

Subway Surfers 1.103.0 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Subway Surfers 1.103.0 для AndroidОписание   Скачать Subway Surfers 1.103.0 для AndroidСКАЧАТЬ (77,78 Мб) Скриншоты Subway Surfers 1.103.0 для AndroidСкриншоты (9)   Статистика Subway Surfers 1.103.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Subway Surfers 1.103.0 для AndroidОтзывы (4)  Видеоролик к программе Subway Surfers 1.103.0 для AndroidВидеоролик  
Оцените программу!
4.25 из 5, всего оценок - 12
  • Рейтинг программы - 4.25 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Subway Surfers – команда отчаянных серферов Джейку, Трики и Фреш обожает граффити в метро и не сильно любит инспектора с его злобным псом.

Увлекательный серфинг на ховербордах проведет вас по самым красочным метро в мире, но осмотр достопримечательностей постоянно будут прерывать появляющиеся на пути поезда, шлагбаумы и другие препятствия.

Собирайте по пути монеты, полезные предметы и используйте реактивный ранец, приводимый в действие краской. Героям можно покупать новые доски, одежду и вспомогательные предметы. Увлекательный геймплей, красочная графика, экзотические места – все это вы найдете в данном «раннере». 

Что нового в Subway Surfers 1.103.0 для Android?
  • Отправьтесь вместе с Subway Surfers на World Tour в современный Сеул
  • Это город, в котором традиционные храмы сливаются воедино с новыми технологиями
  • Познакомьтесь с любящей неон певицей Rin, и уплывите вдаль на волнах музыки
  • Откройте для себя гигантских роботов с храброй поп-певицей Mina
  • Ищите блестящие жетоны роботов на рельсах и открывайте отличные еженедельные призы
Subway Surfers
Subway Surfers
Subway Surfers
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 16 357
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЭкшен и 3D
ТОП-сегодня раздела "Экшен и 3D"
 

Говорящий Том: погоня героев 1.0.3.338 для Android

Бегите и собирайте золотые монеты, побеждайте енотов, чтобы получить ценные награды. Выполняйте потрясающие трюки в воздухе, уворачивайтесь, делайте комбинации и

MARVEL: Битва чемпионов 17.0.2 для Android

Отличный файтинг на основе вселенной Marvel. Можно сражаться за любого супергероя или суперзлодея, будь то Капитан Америка, Железный Человек, Халк, Дэдпул или Танос

MARVEL Strike Force 3.0.0 для Android

Захватывающий экшн для Android-устройств, в котором игроку предстоит собрать и возглавить отряд из самых мощных и ярких персонажей вселенной MARVEL, и сразиться с

2D Strike 3.0 для Android

2D Strike - увлекательный 2D-шутер для Android с видом сверху

Снайпер Арена 0.9.9 для Android

Захватывающий 3Д онлайн шутер, в котором игроки со всего мира выясняют кто из них самый меткий и ловкий стрелок. Доступно несколько режимов боя, реально существующие

Iron Blade: Легенды Средневековья 2.0.1e

Хак-энд-слеш в средневековой атмосфере. Изучайте множество разнообразных локаций и рубите всех врагов, используя для этого мечи, топоры, кинжалы и другое оружие. И

скачать Adguard

Отзывы о программе Subway Surfers

карина про Subway Surfers 1.32.0 для Android [01-01-2015]

игра супер клевая советую скачать
| 2 | Ответить

артем про Subway Surfers 1.18.0 для Android [07-02-2014]

игра клевая. все работает.
| | Ответить

redgi про Subway Surfers 1.15.0 для Android [21-11-2013]

Скорей бы 1.16.0 у вас появилась:)
| | Ответить

макс про Subway Surfers 1.13.0 для Android [26-08-2013]

моего источника нет((( не могу скачать.
.
1 | | Ответить

Читать все отзывы (4) / Добавить отзыв
 