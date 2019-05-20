Subway Surfers

Говорящий Том: погоня героев 1.0.3.338 для Android
Бегите и собирайте золотые монеты, побеждайте енотов, чтобы получить ценные награды. Выполняйте потрясающие трюки в воздухе, уворачивайтесь, делайте комбинации и
MARVEL: Битва чемпионов 17.0.2 для Android
Отличный файтинг на основе вселенной Marvel. Можно сражаться за любого супергероя или суперзлодея, будь то Капитан Америка, Железный Человек, Халк, Дэдпул или Танос
MARVEL Strike Force 3.0.0 для Android
Захватывающий экшн для Android-устройств, в котором игроку предстоит собрать и возглавить отряд из самых мощных и ярких персонажей вселенной MARVEL, и сразиться с
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2D Strike - увлекательный 2D-шутер для Android с видом сверху
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Захватывающий 3Д онлайн шутер, в котором игроки со всего мира выясняют кто из них самый меткий и ловкий стрелок. Доступно несколько режимов боя, реально существующие
Iron Blade: Легенды Средневековья 2.0.1e
Хак-энд-слеш в средневековой атмосфере. Изучайте множество разнообразных локаций и рубите всех врагов, используя для этого мечи, топоры, кинжалы и другое оружие. И