Flagfox для Windows

Flagfox 6.1.11 для Mozilla Firefox

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Flagfox 6.1.11 для Mozilla FirefoxОписание   Скачать Flagfox 6.1.11 для Mozilla FirefoxСКАЧАТЬ (807 Кб) Скриншоты Flagfox 6.1.11 для Mozilla FirefoxСкриншоты (4)   Статистика Flagfox 6.1.11 для Mozilla FirefoxСтатистика   Отзывы о Flagfox 6.1.11 для Mozilla FirefoxОтзывы (1)  
Оцените программу!
4.80 из 5, всего оценок - 5
  • Рейтинг программы - 4.80 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Flagfox - небольшое приложение для браузера FireFox, которое отображает флаг страны размещения сервера текущего сайта с различными инструментами: проверка безопасности сайта, whois, перевод, похожие сайты, проверка html, сокращение URL и т.д. Утилита использует встроенную базу данных IP-диапазонов для различных стран. Нажав на флаг, можно вызвать множество дополнительных функций данного приложения, которые которые дадут развернутую картину данных о посещаемом сайте, среди которых:

  • Безопасность сайта и проверка на вредоносные программы
  • Поиск подобных сайтов
  • Автоматический перевод на ваш язык
  • SEO и веб-разработки, исследования
  • Пинг и traceroutes
  • Whois и DNS информация
  • Проверка кода страницы
  • Быстрое сокращение URL
  • Копирование сервера IP-адреса
Что нового в Flagfox 6.1.11 для Mozilla Firefox?
  • Обновлены базы данных IP
  • Исправлены ошибки
Скриншоты Flagfox:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 3 191
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУтилиты к браузерам
ТОП-сегодня раздела "Утилиты к браузерам"
 

Adobe Flash Player 32.0.0.142

Adobe Flash Player - основной инструмент для воспроизведения Flash-контента в различных браузерах. С ним вы без всяких ограничений сможете получить доступ к играм и

Touch VPN 2.2.40 для Google Chrome

Touch VPN - удобный и простой в использовании VPN-клиент, позволяющий вам абсолютно свободно и безопасно использовать все возможности интернета

Instrumentum 2.0.2 для Google Chrome

Instrumentum - расширение для Google Chrome c большим количеством полезных функций, которые пригодятся каждому пользователю ВКонтакте

WebBrowserPassView 1.86

WebBrowserPassView - небольшая бесплатная утилита, которая представляет из себя удобный в использовании инструмент для восстановления забытых паролей для браузеров

TunnelBear VPN 3.2.5 для Google Chrome, Opera

Простой использования и быстрый в работе плагин для Google Chrome и Opera, с помощью которого можно быстро и легко скрыть от посторонних ваше реальное

VideoCacheView 3.00

VideoCacheView - бесплатная программа, которая поможет "выдернуть" из кеша браузера мультимедиа файлы (видео, аудио, графику и flash ролики), которые вы

скачать Adguard

Отзывы о программе Flagfox

Влад про Flagfox 6.0.1 для Mozilla Firefox [04-02-2018]

Версия 6.0.1 работает с Firefox 57.0 и выше.
https://addons.mozilla.org/ru/firefox/addon/flagfox/versions/
| | Ответить

Читать все отзывы (1) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
macOS
Android
iOS
Windows Phone
 
 