KCleaner для Windows

KCleaner 3.6.2.101

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Описание KCleaner 3.6.2.101Описание   Скачать KCleaner 3.6.2.101СКАЧАТЬ (2,34 Мб) Скриншоты KCleaner 3.6.2.101Скриншоты (3)   Статистика KCleaner 3.6.2.101Статистика   Отзывы о KCleaner 3.6.2.101Отзывы (4)  
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4.65 из 5, всего оценок - 14
  • Рейтинг программы - 4.65 из 5
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KCleaner - мощный инструмент для эффективной очистки жестких дисков от ненужных и неиспользуемых файлов и данных. Утилита может работать автоматически в фоновом режиме, поэтому нет необходимости все время помнить о ее запуске. Данное приложение очень эффективно в использовании и способно найти и освободить целые Gb дискового пространства, что зачастую не удается аналогичным программам.

Важной особенностью работы приложения является факт, что удаленные данные невозможно восстановить какими-либо методами или с помощью какого-нибудь программного обеспечения, что очень полезно для сохранения безопасности ваших данных и конфиденциальной информации.

Основные особенности программы:

  • Обнаруживает и удаляет временные, ненужные, неиспользуемые файлы, кэш
  • Автоматический режим работы в фоне
  • Безопасный метод удаления файлов
  • Экспертный режим: возможность управлять любым удалением файлов
  • Поддержка мультиязычности
KCleaner
KCleaner
KCleaner
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)16 / 13 134
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОчистка диска
ТОП-сегодня раздела "Очистка диска"
 

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Отзывы о программе KCleaner

Джереми про KCleaner 3.6.0.99 [08-12-2018]

Да, она на порядок лучше CCleaner.
| 1 | Ответить

Дима про KCleaner 3.6.0.99 [19-11-2018]

Программа для очистки Оперативики
| 3 | Ответить

Сергей про KCleaner 3.4.0.94 [21-01-2018]

Скажите, это программа лучше обычного ccleaner?
4 | 9 | Ответить

Данил в ответ Сергей про KCleaner 3.5.1.96 [25-04-2018]

Полностью очистить диск не может ни одна программа. Поэтому лучше и то и то.
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