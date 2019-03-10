KCleaner - мощный инструмент для эффективной очистки жестких дисков от ненужных и неиспользуемых файлов и данных. Утилита может работать автоматически в фоновом режиме, поэтому нет необходимости все время помнить о ее запуске. Данное приложение очень эффективно в использовании и способно найти и освободить целые Gb дискового пространства, что зачастую не удается аналогичным программам.

Важной особенностью работы приложения является факт, что удаленные данные невозможно восстановить какими-либо методами или с помощью какого-нибудь программного обеспечения, что очень полезно для сохранения безопасности ваших данных и конфиденциальной информации.

Основные особенности программы: