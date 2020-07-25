BIOS Agent для Windows

BIOS Agent 2.2019.1.31

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Описание BIOS Agent 2.2019.1.31Описание   Скачать BIOS Agent 2.2019.1.31СКАЧАТЬ (1,09 Мб) Скриншоты BIOS Agent 2.2019.1.31Скриншоты (1)   Статистика BIOS Agent 2.2019.1.31Статистика   Отзывы о BIOS Agent 2.2019.1.31Отзывы (6)  
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3.94 из 5, всего оценок - 16
  • Рейтинг программы - 3.94 из 5
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BIOS Agent - утилита показывает информацию о BIOS компьютера. Кроме этого, BIOS Agent отображает данные о процессоре, оперативной памяти и некоторых других компонентах системы.

Отображаются следующие данные: BIOS Date, Motherboard OEM data, CPU data, BIOS Type, Motherboard Chipset, BIOS ROM data, BIOS ID String, Super I/O data, Memory data. Утилита пригодится тем, кто следит за обновлениями BIOS и пользуется только новыми прошивками. Интерфейс программы прост и интуитивно понятен.

К дополнительным возможностям можно отнести функцию печати данных, полученных с помощью этой утилиты.

BIOS Agent
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)4 / 37 133
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыДиагностика, тесты
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Отзывы о программе BIOS Agent

okkmv про BIOS Agent 3.66 [08-11-2009]

требует денег на обновление биоса
7 | 8 | Ответить

MoroZ про BIOS Agent 3.66 [07-05-2008]

качайте cpuz
она намного лучше

а эта на ноутах работает, проверенно.
5 | 10 | Ответить

salut про BIOS Agent 3.66 [06-08-2007]

mérci chers russe
2 | 5 | Ответить

Владимир про BIOS Agent 3.63 [28-04-2007]

Программа может и класс, но вот на ноутбуках она не работет. По крайней мере у меня.

2 | 2 | Ответить

Олег про BIOS Agent 3.45 [31-10-2005]

качайте проверенно программа класс может помоч в случиях поиска новых прошивок даёт кое какую инфу полезную на мой взгляд.Спасибо.
3 | 14 | Ответить

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