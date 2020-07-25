BIOS Agent - утилита показывает информацию о BIOS компьютера. Кроме этого, BIOS Agent отображает данные о процессоре, оперативной памяти и некоторых других компонентах системы.

Отображаются следующие данные: BIOS Date, Motherboard OEM data, CPU data, BIOS Type, Motherboard Chipset, BIOS ROM data, BIOS ID String, Super I/O data, Memory data. Утилита пригодится тем, кто следит за обновлениями BIOS и пользуется только новыми прошивками. Интерфейс программы прост и интуитивно понятен.

К дополнительным возможностям можно отнести функцию печати данных, полученных с помощью этой утилиты.